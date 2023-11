Vormt diepzeemijnbouw een bedreiging voor het leven in zee? Inzichten uit experimenten aan boord

Diep onder het oceaanoppervlak liggen enorme voorraden waardevolle metalen zoals ijzer en mangaan. Deze kostbare hulpbronnen, in de vorm van knollen ter grootte van een aardappel en metaalrijke korsten, hebben de aandacht getrokken van diepzeemijnbouwbedrijven die ze willen benutten voor batterijen en elektronica. Er zijn echter zorgen geuit over de mogelijke schade die deze mijnbouwactiviteiten zouden kunnen toebrengen aan het leven in zee. Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, werpt licht op deze zorgen door middel van experimenten aan boord van helmkwallen in de Noorse fjorden.

Met behulp van helmkwallen als onderzoeksonderwerpen probeerden wetenschappers de impact te begrijpen van sediment dat in hun tanks werd gepompt, waarbij omstandigheden werden gesimuleerd die zouden kunnen voortvloeien uit diepzeemijnbouw. De resultaten waren opvallend: de kwallen hadden moeite met de aanwezigheid van modderig water. Ze probeerden zich van het sediment te ontdoen door overtollig slijm te produceren, een zichtbare reactie die leek op bevroren touwen. Op moleculair niveau werden stressreacties waargenomen, waarbij genen geassocieerd met weefselherstel en het immuunsysteem actief werden.

Dr. Helena Hauss, een mariene ecoloog die bij het onderzoek betrokken was, uitte haar bezorgdheid over het energieverbruik dat de kwallen nodig hebben om sediment te bestrijden en hun welzijn te behouden. In de diepe oceaan waar deze wezens verblijven, is voedsel schaars, en de extra energielast die wordt opgelegd door modderig water kan leiden tot hongersnood en verminderde reproductiesnelheden. Deze bevindingen suggereren dat de effecten van diepzeemijnbouw verstrekkende gevolgen kunnen hebben, niet alleen voor het leven in zee, maar ook voor de mens.

Volgens de onderzoekers spelen dieren zoals helmkwallen een cruciale rol in de koolstofcyclus door koolstofdioxide in de diepe oceaan op te slaan in plaats van het in de atmosfeer af te geven. Bovendien zouden vissoorten die afhankelijk zijn van deze gemeenschappen in het midden van de oceaan, waaronder commercieel belangrijke soorten zoals tonijn, negatief kunnen worden beïnvloed. Daarom wordt het beschermen van het delicate evenwicht van de open oceaan absoluut noodzakelijk om de ecologische diensten die deze biedt in stand te houden.

De bevindingen van het onderzoek betekenen een belangrijke stapsteen in het begrijpen van de potentiële milieueffecten van diepzeemijnbouwactiviteiten. Terwijl de wereld worstelt met de groeiende vraag naar mineralen, moeten beleidsmakers, wetenschappers en mijnbouwbedrijven samenwerken om duurzame praktijken tot stand te brengen die mariene ecosystemen en het delicate evenwicht van de oceanen van onze planeet beschermen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is diepzeemijnbouw?

Diepzeemijnbouw verwijst naar de winning van waardevolle mineralen uit de oceaanbodem. Het omvat het verwijderen van metaalrijke knobbeltjes of korsten die worden aangetroffen in onderwatergebieden zoals hydrothermale ventilatieopeningen.

Wat zijn helmkwallen?

Helmkwallen zijn grote kwallen ter grootte van een bord die overal ter wereld in diepe wateren voorkomen, meestal op een diepte van 1,500 tot 2,000 voet. Ze dienen als representatieve organismen voor de zachte dieren die in de open oceaan leven.

Wat waren de effecten van blootstelling aan sediment op de kwal?

Blootstelling aan sediment leidde tot zichtbare reacties, zoals het produceren van overmatig slijm om zich van het modderige water te ontdoen. Op moleculair niveau werden stressreacties waargenomen met de activering van genen geassocieerd met weefselherstel en het immuunsysteem.

Waarom is diepzeemijnbouw een reden tot zorg?

Diepzeemijnbouwactiviteiten kunnen potentieel schadelijk zijn voor het leven in de zee en essentiële ecologische processen verstoren. Het kan leiden tot uithongering en verminderde reproductiesnelheden van verschillende diepzeeorganismen, waardoor het delicate evenwicht van het oceaanecosysteem wordt aangetast en de beschikbaarheid van belangrijke vissoorten waarvan mensen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.

Wat kan er gedaan worden om het leven in zee te beschermen?

Het beschermen van het leven in zee vereist de implementatie van duurzame praktijken en regelgeving voor diepzeemijnbouw. Samenwerking tussen beleidsmakers, wetenschappers en mijnbouwbedrijven is van cruciaal belang om een ​​verantwoorde winning van hulpbronnen te garanderen en tegelijkertijd de integriteit van mariene ecosystemen te behouden.

