Nieuwe Mortal Kombat-trailer onthult Jean-Claude Van Damme-skin

Netherrealm Studios heeft vandaag een nieuwe trailer uitgebracht waarin de Jean-Claude Van Damme-skin in Mortal Kombat 1 wordt getoond. In de trailer vecht Van Damme tegen verschillende personages, waaronder Johnny Cage, en wordt de alternatieve skin belicht die beschikbaar is voor de Mortal Kombat-veteraan. Deze speciale skin kan alleen worden ontgrendeld door de Premium/Kollector-edities van de game te kopen.

De Van Damme-skin in Mortal Kombat 1 is een knipoog naar de connectie van de acteur met de franchise. Het karakter van Johnny Cage in het spel is lange tijd geïnspireerd door Van Damme, waarbij een van Cage's kenmerkende bewegingen een liesstoot met gespleten benen is, die doet denken aan een beweging uitgevoerd door Van Damme in de film Bloodsport.

In feite hadden de ontwikkelaars van Midway Games, de oorspronkelijke makers van de Mortal Kombat-serie, geprobeerd de licentie te bemachtigen om de gelijkenis van Van Damme te gebruiken in de eerste Mortal Kombat-game. Deze mogelijkheid deed zich destijds echter niet voor.

Tijdens een recente aflevering van Hot Ones onthulde Ed Boon, mede-maker van Mortal Kombat, hoe het team in het verleden meerdere pogingen had ondernomen om samen te werken met Van Damme, maar dat deze niet succesvol waren. ‘Deze keer hebben we meegedaan aan de loterij en hebben we hem te pakken gekregen,’ zei Boon. "En we hebben daadwerkelijk zijn stem, en hij wordt het personage van Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 wordt op 19 september uitgebracht. Naast de Jean-Claude Van Damme-skin bevat de game ook de terugkeer van serieveteraan Nitara, die wordt ingesproken door actrice Megan Fox.

Bronnen:

- IGN

– Hete

– Gamescom