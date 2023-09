Mortal Kombat 1 onthult Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

NetherRealm Studios, de makers van Mortal Kombat 1, heeft zojuist het uiterlijk van Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage in de game onthuld. De onthulling van deze speciale skin, met Van Damme in zijn iconische outfit uit de film Bloodsport uit 1988, vond plaats tijdens de aflevering van Hot Ones, mede-maker van de serie, Ed Boon.

Van Damme's optreden in Mortal Kombat 1 is van belang vanwege de geschiedenis tussen Bloodsport, Van Damme en de gamefranchise zelf. In de beginfase van de ontwikkeling was de eerste Mortal Kombat eigenlijk bedoeld als een Van Damme-game. Het team achter de wedstrijd wilde dat Van Damme de ster van de titel zou worden, en nam zelfs afbeeldingen van Bloodsport op in hun eerste pitch. Dit concept kwam echter nooit tot bloei en in plaats daarvan werd Mortal Kombat geboren. Johnny Cage, een van de personages uit de game, lijkt altijd een eerbetoon of parodie op Van Damme te zijn, waardoor deze speciale skin een hoogtepunt is van die connectie.

De Van Damme-skin zal beschikbaar zijn voor Kombat Pack-bezitters, die via de seizoenspas toegang hebben tot extra content. Hoewel er al eerder beelden van de skin zijn geplaagd, is dit de eerste keer dat de render volledig wordt onthuld. De verwachting is dat de game tegelijk met de early access-release van Mortal Kombat 1 wordt gelanceerd.

Mortal Kombat heeft een geschiedenis van het opnemen van skins van beroemdheden in het spel. Eerdere afleveringen bevatten skins met de gelijkenissen en stemmen van DJ Dimitri Vegas, evenals castleden Bridgette Wilson, Linden Ashby en Christopher Lambert uit de Mortal Kombat-film uit 1995. Bovendien bevatte Mortal Kombat X een speciale skin voor Jax, gespeeld door Carl Weathers, gebundeld met de Predator DLC.

