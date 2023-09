Nitara's voice-overprestatie in Mortal Kombat 1 krijgt kritiek van spelers

De nieuwste toevoeging aan de Mortal Kombat 1-selectie is het personage Nitara, gespeeld door actrice Megan Fox. De spelersbasis van de game is echter niet bepaald onder de indruk van de voice-overprestaties van Fox.

Nu de personagelijst langzaam is onthuld, hebben fans reikhalzend uitgekeken naar de line-up voor de lancering van Mortal Kombat 1. Terwijl iconische personages als Scorpion en Sub-Zero terugkeren, is er ook aandacht geweest voor het terugbrengen van personages uit de “3D-serie”. 'tijdperk van Mortal Kombat, inclusief Nitara.

Dit is de eerste verschijning van Nitara sinds Mortal Kombat: Armageddon uit 2006. De keuze om Megan Fox te casten, bekend van haar rollen in Transformers en Jennifer's Body, heeft wenkbrauwen doen fronsen onder de Mortal Kombat-fangemeenschap.

Megan Fox is onlangs betrokken geweest bij een andere grote game, Diablo 4, waarin ze lofzangen uitsprak voor gevallen personages. Mortal Kombat 1 markeert echter haar eerste volwaardige acteerrol in een videogame.

Tijdens de onthulling van Nitara zorgde Megan Fox voor een gameplayvideo en fragmenten van dialoog. Fans op Reddit hadden echter kritiek op haar optreden en omschrijven het als “flat line delivery” en suggereren dat ze het misschien heeft gebeld voor een salaris.

Hoewel sommige fans van mening zijn dat de beelden van de trailer mogelijk niet nauwkeurig de audio van de game weergeven, hebben vroege spelers die de game hebben aangeschaft soortgelijke zorgen geuit over de prestaties van Fox in de verhaalmodus. Anderen hebben echter opgemerkt dat haar optreden in het einde van Nitara's Tower beter was.

De Mortal Kombat 1-gemeenschap zal binnenkort de kans krijgen om hun definitieve oordeel te vellen over Megan Fox's vertolking van Nitara, aangezien de game over een paar dagen zal verschijnen.

