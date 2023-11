Ontdek hoe spelers de betaling voor skins in Mortal Kombat 1 omzeilen

De afgelopen weken hebben Mortal Kombat 1-spelers een nieuwe manier gevonden om skins te verkrijgen zonder dat ze daarvoor geld hoeven uit te geven. Door de datuminstellingen op hun consoles te manipuleren, hebben spelers skins kunnen ontgrendelen die voorheen alleen te koop waren. Deze slimme exploit heeft een golf van opwinding veroorzaakt onder Mortal Kombat-fans, omdat ze nu toegang hebben tot exclusieve content zonder een cent uit te geven.

De ontdekking van deze exploit komt na een controversiële zet van NetherRealm, de ontwikkelaar van de game, om voorheen exclusieve skins beschikbaar te maken voor aankoop met behulp van de premiumvaluta van de game. Deze beslissing stuitte op terugslag van de gemeenschap, die het gevoel had dat er misbruik van hen werd gemaakt. Spelers vonden echter snel een oplossing voor dit probleem door de datum op hun consoles te wijzigen.

Door de datum te wijzigen naar een tijdstip voordat de skins beschikbaar werden gesteld voor aankoop, kunnen spelers deze gratis ontgrendelen. Ze kunnen vervolgens hun console terugzetten naar de juiste datum en de ontgrendelde skins behouden. Deze slimme tactiek heeft zich verspreid over sociale mediaplatforms, waarbij spelers hun succesverhalen delen en anderen waarschuwen hun geld niet te verspillen aan het kopen van de skins.

Hoewel deze exploit een tijdelijke oplossing heeft geboden voor spelers die exclusieve skins willen bemachtigen, is het belangrijk op te merken dat het een tijdelijke oplossing is en geen oplossing voor de lange termijn. NetherRealm zal dit probleem waarschijnlijk aanpakken in toekomstige updates of patches om ervoor te zorgen dat spelers de betaling voor in-game content niet kunnen omzeilen.

Concluderend heeft de ontdekking van deze datumwissel-exploit in Mortal Kombat 1 spelers een manier gegeven om premium skins te ontgrendelen zonder dat ze geld hoeven uit te geven. Hoewel dit een opwindende ontwikkeling is voor fans van de game, is het belangrijk om te onthouden dat dit geen permanente oplossing is en in de toekomst mogelijk wordt gepatcht. Spelers moeten van deze kans genieten zolang het duurt en op de hoogte blijven van updates van NetherRealm.

Veelgestelde vragen

1. Hoe werkt de date switch-exploit?

Om de datumschakelaar-exploit te gebruiken, veranderen spelers de datum op hun console naar een tijdstip voordat de skins beschikbaar werden gesteld voor aankoop. Hierdoor kunnen ze de skins ontgrendelen zonder dat ze geld hoeven uit te geven. Ze kunnen vervolgens hun console terugzetten naar de juiste datum en de ontgrendelde skins behouden.

2. Is het exploiteren van de datumschakelaar een permanente oplossing?

Nee, de date switch-exploit is geen permanente oplossing. Het is waarschijnlijk dat NetherRealm dit probleem in toekomstige updates of patches zal aanpakken om ervoor te zorgen dat spelers de betaling voor in-game content niet kunnen omzeilen.

3. Kan de date switch-exploit op alle platforms worden gebruikt?

Hoewel de exploit in eerste instantie werd ontdekt op PlayStation 5, zou deze ook werken op de Nintendo Switch. Spelers op andere platforms moeten voorzichtig zijn en hun eigen onderzoek doen voordat ze proberen deze exploit te gebruiken.