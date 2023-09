Een gelekte afbeelding van Ermac in Mortal Kombat 1 leidt tot discussie over karakterontwerp

Een uitgelekte afbeelding van Ermac in de aankomende game Mortal Kombat 1 heeft voor opschudding gezorgd onder fans, waarbij sommigen de keuzes voor het karakterontwerp in twijfel trekken. Terwijl velen reikhalzend uitkijken naar de release van de laatste trailer, hebben fans een trend opgemerkt van personages in de game met schoenen met open tenen of blote voeten. Baraka, Katana, Li Mei en Nitara zijn allemaal gezien met ontblote tenen.

Het gelekte beeld van Ermac toont de telekinetische jager in zijn volledige vorm en onthult meer van zijn uiterlijk dan eerder werd getoond. Hoewel fans zijn outfit over het algemeen goedkeurden, uitten sommigen hun bezorgdheid over zijn gerimpelde, mummieachtige huid. Er is hoop dat er alternatieve outfits of uitrusting beschikbaar zullen zijn om hem te verdoezelen.

Een terugkerende vraag onder fans is waarom zoveel personages in Mortal Kombat 1 hun tenen bloot hebben. Sommige commentatoren op sociale media hebben gekscherend gesuggereerd dat iemand bij NetherRealm mogelijk een voetfetisj heeft. Anderen vragen zich af of er een diepere betekenis schuilt achter de schijnbare voetfetisj, zoals commentaar op Liu Kang's fascinatie voor vechtsporten.

Het is vermeldenswaard dat Street Fighter 6 ook kritiek kreeg vanwege de weergave van voeten, waardoor sommigen speculeerden dat het een bredere trend zou kunnen zijn binnen vechtspellen. Terwijl fans met spanning wachten op de release van Mortal Kombat 1, valt het nog te bezien of er veranderingen zullen plaatsvinden in de karakterontwerpen of dat de voetfetisj-speculatie zal worden aangepakt.

