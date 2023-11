San Jose onthult zijn eigen gepersonaliseerde editie van Monopoly

De stad San Jose staat klaar voor een nostalgische trip down memory lane met de lancering van haar eigen editie van het populaire bordspel Monopoly. Deze aangepaste editie vervangt de traditionele plekken op het bord door lokale herkenningspunten, waardoor zowel bewoners als bezoekers de stad op een geheel nieuwe manier kunnen verkennen.

Een van de meest iconische bezienswaardigheden in San Jose, het Winchester Mystery House, staat centraal als de felbegeerde Boardwalk-positie. De burgemeester van de stad, Matt Mahan, uitte zijn enthousiasme over de gepersonaliseerde editie en verklaarde dat het een uitstekende gelegenheid is om de rijke geschiedenis en prestaties van San Jose te vieren.

In deze unieke versie wordt Original Joe's de nieuwe Park Place, terwijl de VTA de spoorwegspots vervangt. Het plaatselijke vervoersbedrijf is enthousiast over deze vertegenwoordiging en heeft zelfs een hele bus ingepakt om het spel te promoten.

Peters' Bakery, beroemd om zijn heerlijke gebrande amandelcake, is een ander lokaal bedrijf dat op het speelbord staat. De vraag naar de op maat gemaakte games was overweldigend, waarbij een grote stapel pre-orders binnen de kortste keren uitverkocht was. Hilda Ramirez, geboren in San Jose, uitte haar liefde voor het concept en kocht met trots vijf games, die ze beschouwde als het populairste kerstcadeau in de Bay Area.

De release van de San Jose-editie heeft bezoekers van heinde en verre aangetrokken, waaronder een groep vrienden die helemaal vanuit Lincoln, buiten Sacramento, zijn gereden om er een te bemachtigen. Met de opname van bekende herkenningspunten die een gevoel van trots oproepen, uitten deze individuen hun opwinding en tevredenheid.

Top Trumps USA, het bedrijf achter de creatie van deze gepersonaliseerde edities, heeft eerder stadsversies uitgebracht zoals Napa Valley. San Jose is echter de eerste grote stad in de Bay Area die deze speciale behandeling krijgt. Aaron Green, vertegenwoordiger van Top Trumps USA, noemde de uitdagingen bij het beslissen welke plaatsen op het bord komen te staan, aangezien iedereen verschillende meningen heeft. Niettemin is het doel om de belangrijkste bezienswaardigheden en bedrijven van de stad te vereeuwigen, zodat toekomstige generaties van het spel kunnen genieten en meer kunnen leren over het unieke verhaal van San Jose.

De San Jose-editie van Monopoly bevat extra bezienswaardigheden zoals het Tech Interactive en het Children's Discovery Museum. Deze toevoegingen versterken de representatie van de levendige cultuur en attracties van San Jose verder.

Laat deze gepersonaliseerde editie van Monopoly een bewijs zijn van de grootsheid van San Jose en zijn status als een van de beste plekken om te wonen in het land.