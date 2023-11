Jessica Gagen: van Miss England tot Space Explorer

Jessica Gagen, voormalig Miss England-winnares, is op een missie om barrières te doorbreken en haar droom om astronaut te worden waar te maken. Met een diploma lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Liverpool heeft Jessica haar zinnen gezet om de eerste schoonheidskoningin in de ruimte te worden. Onlangs heeft ze een belangrijke stap dichter bij haar droom gezet door de kans te krijgen om een ​​Boeing Starliner-ruimteschip te 'vliegen' in het Kennedy Space Center in Orlando, VS.

Tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten kreeg Jessica niet alleen de kans om met de Starliner-simulator te vliegen, maar ging ze ook achter de schermen bij Boeing-medewerkers die bezig zijn met het ontwerpen en bouwen van een space shuttle. Ze werd ondergedompeld in de wereld van de ruimteverkenning en kreeg waardevolle inzichten in het werk dat in het veld wordt gedaan.

Naast haar tijd bij Boeing kreeg Jessica een VIP-rondleiding door het Kennedy Space Center en had ze de ongelooflijke kans om twee raketlanceringen vanaf de Space Coast van Florida bij te wonen. Het was een droomreis die al haar verwachtingen overtrof.

Als hoofdspreker op de Ascend-conferentie in Las Vegas, georganiseerd door het Internationale Ruimtestation, deelde Jessica haar passie voor het promoten van vrouwen en kinderen in STEM-onderwerpen. Haar doel is om meer meisjes aan te moedigen een carrière in de techniek na te streven en stereotypen rond de industrie te doorbreken.

Sinds ze de Miss England-titel won, is Jessica een rolmodel geworden voor ambitieuze wetenschappers en ingenieurs. Ze wil haar platform gebruiken om de volgende generatie voor te lichten over de diverse mogelijkheden op STEM-gebieden en de vaardigheden die techniek kan bieden. Jessica's beauty with a purpose-project, genaamd The STEM Project, richt zich op het inspireren van jonge geesten en het demonstreren van het potentieel van verschillende soorten techniek.

Kijkend naar de toekomst heeft Jessica ook de ambitie om educatieve tv-documentaires te presenteren en nieuwe technologieën te verkennen. En als ze de kans zou krijgen, zou ze gretig de kans aanvaarden om naar de ruimte te reizen.

Het Starliner-ruimtevaartuig van Boeing heeft al twee onbemande testvluchten voltooid, waarbij de tweede met succes het internationale ruimtestation heeft bereikt. Jessica blijft haar dromen najagen en zal in maart deelnemen aan de 71e Miss World-verkiezing in Mumbai, India.

