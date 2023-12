Mirakelbaby dat verwachtingen overtreft ondanks uitdagingen

Een opmerkelijke baby genaamd Harlym Carter verbaast artsen met haar ongelooflijke vooruitgang, ondanks dat ze zonder ogen is geboren en een operatie heeft ondergaan waarbij de helft van haar hersenen is verwijderd. Harlym, nu 5 maanden oud, lijdt aan een zeldzame aandoening genaamd anophthalmia, wat betekent dat ze zonder één of beide ogen is geboren. Haar moeder, Allyanna Carter, deelde mee dat artsen aanvankelijk twijfelden aan Harlym’s vermogen om te lopen of praten, maar Harlym heeft sindsdien hun verwachtingen overtroffen.

Ondanks tal van uitdagingen, waaronder een onderontwikkelde linkerhersenhelft en de noodzaak om gevoed te worden via een sonde vanwege galactosemie, toont Harlym opmerkelijke veerkracht. Ze is ook gediagnosticeerd met choanaal atresie, een aandoening waarbij de neusholtes worden geblokkeerd door bot of weefsel.

Allyanna Carter, Harlym’s moeder, uitten haar aanvankelijke zorgen dat haar eigen acties hebben bijgedragen aan Harlym’s toestand, maar artsen verzekerden haar dat genetica een belangrijke rol speelden. Harlym onderging in augustus een hemisferectomie, een operatie waarbij de linkerhersenhelft van haar hersenen wordt losgekoppeld van de rechterhelft, wat heeft geleid tot zwakte aan de rechterkant van haar lichaam.

Ondanks deze uitdagingen maakt Harlym ongelooflijke vorderingen. Carter deelde trots mee dat Harlym bijna kan kruipen, rechtop kan zitten, haar hoofd kan optillen, brabbelen en uit een fles kan drinken. Ze heeft zelfs tekenen getoond van het imiteren van haar moeder, zoals bellen blazen met haar tong en fluiten.

Vooruitkijkend is Carter van plan Harlym in te schrijven op een reguliere school wanneer ze oud genoeg is, en ondanks de moeilijkheden blijft ze gefocust op het bieden van een liefdevol en vervuld leven voor haar dochter. Carter erkent de ervaringen die Harlym mogelijk zal missen, zoals het zien van kerstverlichting, maar blijft hoopvol en toegewijd aan het waarborgen van Harlym’s geluk en welzijn.

[Link naar origineel artikel](https://nypost.com/2022/12/22/miracle-baby-born-without-eyes-hits-all-her-milestones/)

Samenvatting:

Een baby genaamd Harlym Carter, die zonder ogen is geboren en de helft van haar hersenen heeft laten verwijderen, overtreft de verwachtingen door al haar ontwikkelingsmijlpalen te bereiken. Ondanks verschillende uitdagingen, waaronder een onderontwikkelde hersenen en de noodzaak om gevoed te worden via een sonde, maakt Harlym opmerkelijke vorderingen. Haar moeder, Allyanna Carter, blijft hoopvol en vastberaden om haar dochter een vervuld leven te bieden.