Nieuwe gamemodus en updates voor vroege toegang komen tegen de storm

Uitgever Hood Horse heeft aangekondigd dat de populaire game Against the Storm volgende maand vroege toegang zal verlaten met een langverwachte 1.0-update. Deze update introduceert een gloednieuwe spelmodus genaamd Queen's Hand, die speciaal is ontworpen om ervaren spelers uit te dagen met unieke regels en beloningen.

Against the Storm, beschreven als een ‘duistere fantasiestedenbouwer’, dompelt spelers onder in een post-apocalyptische wereld waar ze de beschaving moeten herbouwen ondanks verwoestende regenval. Als onderkoning van de koningin leiden spelers een diverse groep overlevenden, waaronder mensen, bevers, hagedissen, vossen en harpijen. Samen moeten ze de wildernis terugwinnen en een toekomst voor de mensheid veiligstellen.

Een van de meest opwindende aspecten van de komende update is de toevoeging van Queen's Hand. Deze spelmodus biedt spelers de ultieme uitdaging om het Adamantine Seal binnen één cyclus opnieuw te smeden. Als moeilijkste uitdaging in het spel zal Queen's Hand zelfs de meest ervaren spelers tot het uiterste drijven.

Tijdens de vroege toegangsperiode heeft Against the Storm een ​​aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, met regelmatige inhoudsupdates om de twee weken. Deze updates hebben een breed scala aan grote en kleine veranderingen in het spel gebracht, waaronder de toevoeging van nieuwe soorten zoals de Fox-mensen en verbeteringen aan de eindspelmechanica. Hood Horse heeft verklaard dat deze update-cadans zal voortduren tot de volledige release van de game.

Met zijn boeiende gameplay en boeiende verhaal heeft Against the Storm een ​​toegewijde fanbase verzameld. Op Steam heeft de game een overweldigend positieve gebruikersrecensie van 95% gekregen uit bijna 14,500 recensies. Spelers hebben de meeslepende wereldopbouwende mechanica en uitdagende gameplay geprezen.

Fans van Against the Storm kunnen uitkijken naar de officiële release van de game op 8 december. De game is niet alleen beschikbaar in de Microsoft Store, maar wordt ook toegevoegd aan de PC Game Pass-bibliotheek, dankzij een recente samenwerking met Microsoft. Deze samenwerking zal de game naar een nog breder publiek brengen en Game Pass-abonnees een nieuwe en opwindende ervaring bieden.

Of je nu een doorgewinterde speler bent of nieuw in het genre, de komende update van Against the Storm belooft een onvergetelijke game-ervaring te bieden. Bereid je voor op de uitdagingen van een verwoeste wereld en herbouw de beschaving tegen alle verwachtingen in.

