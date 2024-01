Microsoft President Brad Smith verandert van standpunt en prijst Britse toezichthouder

Microsoft-president Brad Smith heeft een verandering van hart aangekondigd met betrekking tot zijn eerdere kritiek op de Competition and Markets Authority (CMA) van het Verenigd Koninkrijk, die aanvankelijk de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard blokkeerde. In een recent interview met het BBC-programma Radio 4 Today prees Smith de CMA als “vastberaden en eerlijk”.

Smith had eerder zijn ontevredenheid geuit over de CMA, waarbij hij stelde dat het vertrouwen in het VK ernstig was geschaad toen de toezichthouder de deal ter waarde van $68,7 miljard tegenhield. Hij merkte op dat de Europese Unie een aantrekkelijkere plek leek om zaken te doen.

Echter, de mening van Smith is sindsdien veranderd. Hoewel hij nog steeds bezorgdheid heeft geuit over het oorspronkelijke besluit, prees hij de CMA voor haar normen en haar rol in het stimuleren van Microsoft om de deal te herstructureren. Als gevolg hiervan heeft Microsoft belangrijke rechten op cloudgaming in het VK en andere markten waar zorgen waren geuit opgegeven.

Ondanks de veranderde mening van Smith, heeft de CMA kritiek geuit op de aanpak van Microsoft gedurende het reguleringsproces. CEO Sarah Cardell van de CMA waarschuwde dat de tactieken die Microsoft hanteerde geen constructieve manier waren om met het toezichthoudende orgaan om te gaan. Microsoft kreeg tijdens het oorspronkelijke onderzoek de mogelijkheid om de deal te herstructureren, maar in plaats daarvan hielden ze vast aan maatregelen die door de CMA als ontoereikend werden beschouwd.

In het VK maakten de concessies van Microsoft het mogelijk dat de deal in oktober kon doorgaan en worden afgerond na een grondig reguleringsonderzoek van enkele maanden. In de Verenigde Staten loopt de Federal Trade Commission (FTC) echter nog steeds een zaak tegen Microsoft, waarvan binnenkort een beslissing over een beroep wordt verwacht van het Ninth Circuit Court of Appeals. De FTC zet ook haar aparte administratieve zaak voort, tenzij ze besluiten deze helemaal te laten vallen.

