Microsoft krijgt kritiek op door AI gegenereerde kunst in promotie van indie game

In een recente ontwikkeling kwam het Twitter-account ID@Xbox van Microsoft onder vuur te liggen vanwege de promotie van indie games met behulp van door AI gegenereerde kunstwerken. De twijfelachtige kunst werd op 27 december gepost en toonde een afbeelding van kinderen die op een heuvel sleeën met een gigantisch Xbox-logo. Bij nadere inspectie bleek dat de afbeelding verschillende AI-afwijkingen vertoonde, zoals kinderen die met niet-bestaande krukken sturen en vreemde elementen zoals zwarte tentakels en snorren.

De kritiek was snel en fans en ontwikkelaars bekritiseerden Microsoft vanwege het gebrek aan inspanning en het gebrek aan respect voor indie ontwikkelaars. Pixelartiest TAHK0 merkte op: “Niets zegt ‘we geven niet om indie ontwikkelaars’ als het gebruik van AI.” Kunstenaar NecroKuma3 voegde eraan toe: “Als je geen kunstenaar kunt inhuren voor reclame, betwijfel ik ten zeerste dat je dat zult doen met onafhankelijke ontwikkelaars.” Uiteindelijk verwijderde Microsoft de post stilletjes zonder enige erkenning of reactie op de kritiek.

Hoewel dit incident misschien een kleine misstap lijkt, onderstreept het een bredere trend van bedrijven die AI-gegenereerde kunst gebruiken voor promotionele doeleinden. Vergelijkbare gevallen zijn voorgekomen, van de Fallout tv-show van Amazon tot de Assassin’s Creed-kunst van Ubisoft. Het lijkt erop dat bedrijven bereid zijn het risico van initieel commentaar te nemen in de veronderstelling dat mensen uiteindelijk gewend zullen raken aan AI-kunst.

De betrokkenheid van Microsoft in deze trend is bijzonder significant gezien de actieve promotie van AI-technologie, waaronder AI-tools voor het genereren van content voor games en AI-kunsttools op Bing. Er zijn echter zorgen over de ethische implicaties en mogelijke auteursrechtenkwesties rond AI-gegenereerde kunst. Bovendien kan de milieueffect niet over het hoofd worden gezien, aangezien AI-gegenereerde afbeeldingen aanzienlijke hoeveelheden energie vereisen, wat bijdraagt aan een hoger waterverbruik en een grotere ecologische voetafdruk.

Terwijl de discussie over AI-gegenereerde kunst en de gevolgen ervan voortduurt, is het cruciaal voor bedrijven zoals Microsoft om rekening te houden met de mogelijke negatieve effecten op onafhankelijke makers en het milieu. Het vinden van een balans tussen de voordelen en risico’s van AI-technologie is essentieel om innovatie te stimuleren en een duurzame en ethische toekomst te waarborgen.

Bronnen: MIT Technology Review (www.technologyreview.com)