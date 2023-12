Maak kennis met Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776: verbeterde functies en spannende updates

Microsoft heeft onlangs de langverwachte Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 onthuld, boordevol spannende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Deze nieuwste release, getiteld KB5032292-update, verhelpt verschillende problemen die je in eerdere builds tegenkwam, en introduceert een reeks nieuwe functies die beloven de gebruikerservaring naar een hoger niveau te tillen.

Een van de opvallende verbeteringen is de opmerkelijke vooruitgang in Windows Ink. Met verbeterde mogelijkheden voor handschriftherkenning kunnen gebruikers nu profiteren van een grotere nauwkeurigheid bij het schrijven in meerdere talen. Bovendien biedt Windows Share aanzienlijke verbeteringen, waardoor naadloos delen rechtstreeks naar specifieke Microsoft Teams-kanalen en groepschats mogelijk is. Samenwerken met collega's en inhoud delen was nog nooit zo eenvoudig.

Voor de toegewijde fans van de geliefde Task Manager brengt deze update een groot aantal verbeteringen die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan ervaren gebruikers. De functie voor het groeperen van processen is verbeterd, waardoor deze nog nuttiger en efficiënter is. Bovendien zijn er verschillende bugfixes geïmplementeerd, waarmee problemen met knopinfo op het bureaublad, problemen met live ondertiteling en afwijkingen bij het slepen en neerzetten die de taakweergave beïnvloedden, worden aangepakt.

Microsoft stelt enthousiast dat de groei van Windows Share Microsoft Entra ID-gebruikers in staat stelt om inhoud niet alleen te delen met hun Microsoft Teams-contacten, maar ook rechtstreeks naar aangewezen Microsoft Teams-kanalen en groepschats. Deze handige functie opent nieuwe wegen voor naadloze samenwerking en informatie-uitwisseling binnen het Windows-ecosysteem.

Windows 11 breidt de grenzen van digitaal handschrift uit en ondersteunt nu inkt in verschillende talen en landinstellingen. Gebruikers kunnen genieten van de vloeiende ervaring van digitaal schrijven in talen zoals Vereenvoudigd Chinees (Volksrepubliek China), Engels (Australië), Frans (Frankrijk), Duits (Duitsland) en nog veel meer. Verbeterde herkenningstechnologie, samen met intuïtieve gebaren voor het verwijderen, selecteren, samenvoegen van woorden, het splitsen van woorden en het invoegen van regels, geeft gebruikers meer controle en flexibiliteit.

Om naadloze updates en uitrol van functies te garanderen, specificeert Microsoft dat alle Windows Insiders in het bètakanaal dezelfde build (build 22635.xxxx) zullen gebruiken via een activeringspakket. Voor degenen die voorop willen lopen bij functie-updates, is er een tuimelschakelaar beschikbaar om de nieuwste updates te ontvangen zodra deze beschikbaar komen.

Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 is ongetwijfeld een opwindende release, die de grenzen van productiviteit, samenwerking en gebruikerservaring verlegt. Microsoft blijft zijn gebruikers voorzien van innovatieve oplossingen, waardoor Windows 11 een aantrekkelijke keuze is voor het moderne digitale tijdperk.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Hoe kan ik updaten naar Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776?

Om bij te werken naar de nieuwste build, navigeert u naar Instellingen > Windows Update en zorgt u ervoor dat de tuimelschakelaar voor het ontvangen van de nieuwste updates is ingeschakeld. U ontvangt de updates geleidelijk zodra ze beschikbaar komen.

2. Kan ik rechtstreeks delen met specifieke Microsoft Teams-kanalen en groepschats met behulp van Windows Share?

Ja, met de nieuwste Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 kunnen gebruikers naadloos inhoud rechtstreeks delen met aangewezen Microsoft Teams-kanalen en groepschats, waardoor de samenwerking en communicatie binnen het Windows-ecosysteem wordt verbeterd.

3. Welke talen worden ondersteund voor handschriftherkenning in Windows Ink?

Windows 11 ondersteunt nu handschriftherkenning in verschillende talen en landinstellingen, waaronder vereenvoudigd Chinees (Volksrepubliek China), Engels (Australië), Frans (Frankrijk), Duits (Duitsland) en nog veel meer. Gebruikers kunnen genieten van nauwkeurige herkenning en verbeterde gebarenbediening voor een verbeterde schrijfervaring.