Microsoft Edge en Bing-gebruikers houden in 2023 meer dan 1,9 miljard Copilot-chats

In een verbluffende weergave van digitale interactie hebben gebruikers van Microsoft Edge en Bing in het jaar 2023 gezamenlijk deelgenomen aan meer dan 1,9 miljard Copilot-chats, wat de omvang van online communicatie weerspiegelt. Deze recordbrekende prestatie weerspiegelt het totale aantal websites dat in 2022 op internet bestond, volgens rapporten van de techreus.

Terwijl technologie blijft evolueren, worden uitdagingen op het gebied van cybersecurity steeds prominenter. Naast de Copilot-chats hebben gebruikers ook meer dan 1,8 miljard generatieve AI-afbeeldingen gegenereerd tijdens dezelfde periode. Dit overtreft de gecombineerde collectie van gerenommeerde musea zoals het Louvre en het Metropolitan Museum met een verbazingwekkende factor van 1800 keer. De groeiende adoptie van door AI gegenereerde afbeeldingen roept zorgen op over de mogelijke inzet voor kwaadwillende activiteiten, zoals deepfake manipulatie en phishingaanvallen.

Sprekend over cybersecurity, heeft Microsoft Edge zijn vermogen om bedreigingen te bestrijden aangetoond door meer dan 127 miljoen phishingaanvallen in 2023 te dwarsbomen. Deze prestatie komt overeen met het voorkomen van vier phishingaanvallen per seconde gedurende een heel jaar, wat de robuuste beveiligingsmaatregelen van de browser laat zien.

De impact van Microsoft Edge strekt zich uit tot ver buiten beveiliging. Het heeft aanzienlijke economische voordelen voor online shoppers gebracht, met een gemiddelde jaarlijkse besparing van USD 400. Wereldwijd hebben Edge-gebruikers in totaal meer dan USD 4 miljard aan besparingen opgebouwd, waardoor hun online winkelervaringen zijn verbeterd.

Een andere opmerkelijke prestatie ligt op het gebied van gaming. Microsoft Edge-gebruikers hebben bijna 9000 jaar aan casual gratis games gespeeld, met een verbazingwekkend totaal van meer dan 4,7 miljard minuten sinds de lancering van de functie. Als blijk van hun toewijding en vaardigheid hebben gamers in 2023 indrukwekkende 148 miljoen beloningspunten verdiend op Edge, wat gelijk staat aan de kosten van 1000 jaar Xbox Game Pass Ultimate.

Met nadruk op haar toewijding aan innovatie, gelooft Microsoft dat 2023 een cruciaal moment markeert waarop kunstmatige intelligentie het dagelijks leven begint te vormen met haar transformerende potentieel. Het bedrijf zet zich in voor voortdurende vooruitgang die gebruikers in staat stelt om grenzen te verleggen op het gebied van creativiteit en productiviteit.

