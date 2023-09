Microsoft kondigt Xbox Digital Broadcast aan voor de Tokyo Game Show

By

Microsoft heeft onthuld dat het een Xbox Digital Broadcast zal hosten voor de komende Tokyo Game Show. De uitzending, gepland om 2 uur PT / 5 uur ET / 10 uur VK / 6 uur JST, geeft updates over games van Xbox en Bethesda, toont games van makers in Japan en Azië, en kondigt nieuwe games aan die naar Game Pass komen.

Volgens Jerret West, Chief Marketing Officer van Xbox, zal de uitzending voortgangsupdates bevatten van zowel Xbox als Bethesda Softworks. Daarnaast zal het een gevarieerde verzameling games belichten van makers uit Japan en heel Azië. West zei ook dat de uitzending spannende nieuwe games zal bevatten die aansluiten bij Xbox Game Pass, dat zijn bibliotheek voortdurend heeft uitgebreid met inhoud van verschillende teams in Azië.

Tijdens het Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 verscheen Xbox-baas Phil Spencer op het podium met Square Enix-baas Takashi Kiryu om het nieuws te vieren dat Final Fantasy 14 eindelijk naar Xbox-consoles komt. Dit markeerde een afwijking van de eerdere exclusiviteit van de game voor PlayStation-consoles. In een interview met IGN hintte Spencer op de mogelijkheid dat in de toekomst meer Square Enix-games hun weg naar Xbox zullen vinden, hoewel specifieke titels zoals Final Fantasy 7 Remake en Final Fantasy 16 niet werden bevestigd.

Ander nieuws: Bethesda heeft onlangs het langverwachte ruimte-rollenspel Starfield uitgebracht, dat al meer dan zes miljoen spelers heeft verzameld. Dit maakt het de grootste game-lancering in de geschiedenis van Bethesda en overtreft titels als Fallout en The Elder Scrolls.

Vooruitblikkend heeft Xbox Game Studios een reeks spannende aankomende games, waaronder titels als Perfect Dark van The Initiative, Forza van Turn 10 en Fable van Playground. Ondertussen blijft Bethesda's ZeniMax Online Studios doorgaan met de ontwikkeling van The Elder Scrolls Online, en werkt MachineGames aan een titelloze Indiana Jones-game, die naar verwachting in 2024 zal worden onthuld.

Over het geheel genomen belooft de Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show een spannend evenement te worden voor fans, met updates, aankondigingen en showcases van games van zowel Xbox als Bethesda.

