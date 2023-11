Microsoft komt als overwinnaar naar voren in de nasleep van de OpenAI Shake-Up

Na het recente ontslag van CEO Sam Altman bevindt OpenAI zich op een kruispunt, waardoor de toekomst van het bedrijf onzeker blijft. Nu van veel werknemers wordt verwacht dat ze Altman naar Microsoft zullen volgen, lijken de ooit veelbelovende vooruitzichten van OpenAI te zijn vervaagd. Bovendien is het nu onwaarschijnlijk dat een voorgestelde deal die insiders in staat stelt aandelen uit te betalen tegen een waardering van $86 miljard, werkelijkheid zal worden.

Te midden van de chaos is er echter een duidelijke winnaar: Microsoft. Sinds het nieuws bekend werd, is de marktkapitalisatie van Microsoft met een indrukwekkende $63 miljard gestegen. In feite bereikten de aandelen van het bedrijf tijdens de handelssessie van maandagmiddag een recordhoogte van $378 per aandeel. Als de prijs op dit niveau blijft wanneer de markt sluit, zal de marktkapitalisatie van Microsoft een duizelingwekkende $2.82 biljoen bereiken.

Deze gang van zaken markeert een belangrijke triomf voor Microsoft en zijn CEO, Satya Nadella. Ondanks het investeren van 13 miljard dollar in OpenAI en het sterk integreren van de technologie in de producten van Microsoft, zou Nadella het meeste verliezen door het vertrek van Altman. Toen de aankondiging openbaar werd gemaakt, daalden de aandelen van Microsoft onmiddellijk met 2%. De snelle reactie van Nadella demonstreerde echter zijn veerkracht en strategisch denken.

Zondag om middernacht onthulde hij dat hij Altman en voormalig OpenAI-president Greg Brockman had ingehuurd om een ​​nieuw AI-onderzoekslaboratorium binnen Microsoft te leiden. Deze onverwachte zet werd geprezen en analisten omschrijven het als een ‘World Series of Poker-zet voor alle leeftijden’. Als gevolg hiervan heeft Microsoft nu twee invloedrijke figuren van OpenAI onder zijn hoede, terwijl OpenAI Emmett Shear, de voormalige CEO van Twitch, heeft aangesteld als interim-CEO.

Hoewel de aandelenkoers van Microsoft ongetwijfeld een positief resultaat is, liggen er ook uitdagingen in het verschiet. Het bedrijf is nu verantwoordelijk voor het opzetten en financieren van de nieuwe AI-onderzoeksorganisatie onder leiding van Altman en Brockman. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er dure bestaande contracten zijn die Microsoft mogelijk moet nakomen. Niettemin hebben de gedurfde en strategische acties van Microsoft het bedrijf gepositioneerd als de belangrijkste speler in de nasleep van de omwenteling van OpenAI.

