Bereid je voor op de volgende uitbarsting: interview met de verantwoordelijke wetenschapper van het California Volcano Observatory

In een interview met Andy Calvert, de verantwoordelijke wetenschapper van het California Volcano Observatory, wordt het belang van het monitoren en bestuderen van lokale vulkanen in Californië benadrukt. Calvert legt uit dat hoewel Californiërs vulkanen misschien niet als een potentiële ramp beschouwen, ze bestaan ​​en het potentieel hebben om opnieuw uit te barsten.

Calvert herinnert zich de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980, die honderden kilometers verderop in Washington plaatsvond. De as van de uitbarsting bereikte zijn geboorteplaats in Idaho en liet een blijvende impact op hem achter. Deze gebeurtenis wekte zijn nieuwsgierigheid en bracht hem er uiteindelijk toe vulkanen te bestuderen.

Wanneer hem wordt gevraagd naar de economische tol van een vulkaanuitbarsting in Californië, schat Calvert dat deze veel groter is dan de schade veroorzaakt door de uitbarsting van Mount St. Helens, die meer dan $ 1 miljard bedroeg. Hij legt uit dat hoewel de meeste vulkanen zich ver van de grote beschavingscentra bevinden, ze zich vaak in de buurt van snelwegen en steden bevinden. De nasleep van een uitbarsting kan rommelig en langdurig zijn, waardoor voortdurende inspanningen nodig zijn om met het geproduceerde materiaal om te gaan.

Calvert schetst vervolgens de hotspots voor vulkanische activiteit in Californië, waaronder Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field en Salton Buttes. Dit zijn de gebieden die actief worden gevolgd door wetenschappers.

Wat de frequentie betreft, legt Calvert uit dat uitbarstingen in Californië niet volgens een regelmatig schema plaatsvinden. Er zijn de afgelopen duizend jaar echter ongeveer tien significante uitbarstingen geweest, wat erop wijst dat er gemiddeld elke honderd jaar een uitbarsting plaatsvindt.

Op de vraag naar de mogelijke locatie van de volgende uitbarsting noemt Calvert twee waarschijnlijke mogelijkheden: het vulkanische veld Lassen of het gebied nabij Mono Lake. Hij beschrijft de explosieve aard van de Mono-kraters en de potentiële as- en luchtgevaren die gepaard gaan met een uitbarsting.

Calvert gaat ook in op de impact van een uitbarsting op de lokale bevolking. De stad Lee Vining en de populaire skibestemming Mammoth Lakes liggen in de buurt van Mono Lake. Hoewel de uitbarsting vooral deze gebieden zou treffen, zouden de as en andere gevaren bredere gevolgen kunnen hebben.

In termen van paraatheid benadrukt Calvert het belang van vroege detectie en monitoring. Wetenschappers houden seismische activiteit, grondvervorming en andere indicatoren die op een naderende uitbarsting kunnen wijzen nauwlettend in de gaten. Afstemming met diverse instanties en het ontwikkelen van evacuatieplannen zijn cruciaal voor de veiligheid van bewoners en bezoekers.

Samenvattend: hoewel vulkanen misschien niet de eerste ramp zijn die in je opkomt als je aan Californië denkt, zijn ze een realiteit die wetenschappers als Andy Calvert nauwlettend in de gaten houden. De potentiële economische en menselijke impact van een uitbarsting maakt het bestuderen en voorbereiden van deze gebeurtenissen tot een prioriteit om bewoners en bezoekers veilig te houden.

Bronnen:

– Interview met Andy Calvert, verantwoordelijke wetenschapper van het California Volcano Observatory

– Geologische Dienst van de Verenigde Staten (USGS)