MediaTek introduceert Dimensity 8300-chip: een revolutie in betaalbare telefoons met generatieve AI

MediaTek, een toonaangevende chipmaker, zet opnieuw de trend in de smartphone-industrie met de lancering van zijn nieuwste chip, de Dimensity 8300. Deze nieuwe chip zal generatieve AI-mogelijkheden op het apparaat naar meer betaalbare Android-telefoons brengen, in navolging van zijn voorganger premium tegenhanger, de Dimensity 9300.

Hoewel Qualcomm vorige week een soortgelijke stap heeft gezet met de Snapdragon 7 Gen 3-chip, is het duidelijk dat beide bedrijven graag willen profiteren van de groeiende generatieve AI-trend die een revolutie teweegbrengt in de technologie-industrie.

In tegenstelling tot cloudgebaseerde oplossingen verwerkt de generatieve AI op het apparaat alle berekeningen rechtstreeks op de smartphone, waardoor snellere reacties en verbeterde personalisatie worden gegarandeerd, waarbij rekening wordt gehouden met gevoelige gegevens zoals gebruikersgedrag en locatievoorkeuren. Bovendien kan het zelfs werken als gebruikers zich buiten het bereik van het mobiele netwerkbereik bevinden.

MediaTek heeft de specifieke generatieve AI-mogelijkheden van de Dimensity 8300 nog niet bekendgemaakt, maar zal naar verwachting iets lagere prestatiegegevens bieden vergeleken met de high-end Dimensity 9300. Deze laatste kan in minder dan een seconde afbeeldingen genereren met behulp van Stable Diffusion en kan overweg met AI modellen met 7 miljard parameters per seconde, bij 20 tokens per seconde.

Met de Dimensity 8300 belooft MediaTek substantiële verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, de Dimensity 8200. Dit omvat een toename van 20% in CPU-snelheid, tot 30% betere energie-efficiëntie en een GPU die 60% betere prestaties en 55% verbeterde energie-efficiëntie levert . De AI Processing Unit blijft ongewijzigd ten opzichte van de premium Dimensity 9300 en zorgt voor verbeterde prestaties voor conventionele AI-taken, zoals fotoverbeteringen.

Bovendien wordt verwacht dat telefoons die zijn uitgerust met de Dimensity 8300 zullen genieten van een langere batterijduur en naadloze verbindingen met accessoires zoals oordopjes en gamepads. MediaTek heeft nog niet bekendgemaakt welke telefoonmerken zich hebben geëngageerd om de Dimensity 8300 in hun apparaten te integreren. Het is echter vermeldenswaard dat de voorganger, Dimensity 8200, te vinden is in smartphones zoals de Vivo V29 Pro en Vivo V27 Pro, hoewel deze nog niet op grote schaal op de Amerikaanse markt is uitgebracht.

FAQ:

Vraag: Wat is generatieve AI?

A: Generatieve AI verwijst naar het gebruik van algoritmen voor kunstmatige intelligentie om nieuwe gegevens, zoals afbeeldingen, video's of tekst, te produceren en te creëren op basis van bestaande patronen en invoer.

Vraag: Hoe verschilt generatieve AI op het apparaat van cloudgebaseerde oplossingen?

A: Generatieve AI op het apparaat verwerkt berekeningen rechtstreeks op de smartphone, waardoor snellere reacties en gepersonaliseerde ervaringen worden geboden zonder afhankelijk te zijn van een internetverbinding of gevoelige gegevens naar cloudservers te verzenden.

Vraag: Wat zijn de verbeteringen die de Dimensity 8300-chip biedt ten opzichte van zijn voorganger?

A: De Dimensity 8300-chip beschikt over een 20% hogere CPU-snelheid, tot 30% betere energie-efficiëntie, een GPU met 60% betere prestaties, verbeterde energie-efficiëntie en verbeterde AI-verwerkingsmogelijkheden voor taken zoals fotoverbeteringen.

Vraag: Welke telefoonmerken hebben zich ertoe verbonden de Dimensity 8300 te gebruiken?

A: MediaTek heeft nog niet bekendgemaakt welke telefoonmerken de Dimensity 8300 in hun apparaten zullen integreren.