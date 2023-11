Nieuwe titel: Onderzoek naar de impact van het 90 Hz-scherm van het Steam Deck OLED op de invoervertraging

By

In een recente analyse van Digital Foundry is de impact van het geüpgradede 90 Hz-scherm op de inputlag van de Steam Deck OLED onthuld. Door Nvidia's Latency- en Display Analysis Tools te gebruiken, testte het team twee reflex-zware games, Doom Eternal en Crysis 3 Remastered, om de precieze effecten op de responsiviteit te bepalen.

Bij een snelheid van 90 fps vertoonde de Steam Deck OLED de meest significante verbeteringen op het gebied van invoervertraging. Vergeleken met de 60 fps LCD-versie was de gemiddelde vermindering van de invoervertraging 26.1 ms voor Doom Eternal en 32.5 ms voor Crysis 3. Deze afname kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de snellere frameverversingen op het OLED-scherm.

Interessant genoeg vonden de tests ook verbeteringen in de inputvertraging, zelfs als zowel de OLED- als de LCD-units met dezelfde framesnelheid werkten. Met beide ingesteld op 60 fps, demonstreerde de OLED een vermindering van 8.5 ms in de invoervertraging voor Doom Eternal en een vermindering van 11.3 ms voor Crysis 3. De verbetering van de vertraging werd duidelijker bij lagere framesnelheden en bereikte meer dan 20 ms toen games naar de 40 fps zakten. tot 45 fps bereik.

Hoewel deze verbeteringen minimaal lijken in vergelijking met menselijke reactietijden, kunnen ze nog steeds een aanzienlijke impact hebben op het algehele gevoel en reactievermogen van het systeem. Kleine veranderingen in de invoervertraging kunnen de “snappiness” van de game-ervaring aanzienlijk verbeteren.

Een andere opmerkelijke bevinding uit de analyse suggereert dat firmware-updates een rol kunnen spelen in de verschillen in invoervertraging tussen de OLED- en LCD-versies van het Steam Deck. Bij het testen van de oudere LCD-versie met verouderde firmware constateerde Digital Foundry resultaten met invoervertraging die 8 tot 42.4 ms langzamer waren dan die behaald met de bijgewerkte firmware.

Valve werkt actief aan verdere verbeteringen voor de LCD-versie van het Steam Deck, waaronder het verminderen van de invoervertraging. Door voortdurende firmware-herzieningen is het mogelijk dat de responstijden op LCD-schermen blijven afnemen, waardoor de game-ervaring voor gebruikers wordt verbeterd.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is invoervertraging?

Invoervertraging verwijst naar de vertraging tussen het moment waarop een gebruiker een commando invoert en het moment waarop het systeem op dat commando reageert. Bij gaming kan invoervertraging de reactiesnelheid en het algehele gevoel van de gameplay beïnvloeden.

2. Hoe beïnvloedt het 90 Hz-scherm van de Steam Deck OLED de invoervertraging?

Het verbeterde 90 Hz-scherm van de Steam Deck OLED blijkt de invoervertraging te verminderen in vergelijking met de 60 Hz LCD-versie. Het spelen van games met een hogere framesnelheid op het OLED-scherm resulteert in aanzienlijke verbeteringen in de invoervertraging.

3. Kunnen er nog steeds verbeteringen in de invoervertraging worden waargenomen als zowel de OLED- als de LCD-eenheden op dezelfde framesnelheid zijn ingesteld?

Ja, uit tests is gebleken dat zelfs wanneer zowel de OLED- als de LCD-units op dezelfde framesnelheid draaien, de OLED nog steeds een verminderde invoervertraging vertoont. Dit suggereert dat de hardwareverschillen tussen de twee versies een rol spelen in de verbeterde responsiviteit.

4. Zijn firmware-updates verantwoordelijk voor verschillen in invoervertraging tussen de OLED- en LCD-versies?

De analyse van Digital Foundry suggereert dat firmware-updates kunnen bijdragen aan de verschillen in invoervertraging die worden waargenomen tussen de OLED- en LCD-versies van het Steam Deck. Oudere versies van de LCD-firmware resulteerden in langzamere invoervertragingen vergeleken met de bijgewerkte firmware. Valve werkt actief aan het verbeteren van de inputvertraging door middel van firmware-updates voor de LCD-versie van het Steam Deck.