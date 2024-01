Mars Rover Curiosity: Tien jaar aan verkenning

NASA’s Mars-rover Curiosity heeft de afgelopen 10 jaar onvermoeibaar de Rode Planeet verkend. Gelanceerd in november 2011, landde de rover op Mars in augustus 2012 en heeft sindsdien bijna 20 mijl afgelegd en meer dan 1,1 miljoen afbeeldingen vastgelegd. Haar primaire missie is om Gale Crater, vermoedelijk een opgedroogd meer, te onderzoeken en te bepalen of het ooit bewoonbaar was. Hoewel recent vrijgegeven time-lapse beelden geen uitzonderlijke weersverschijnselen lieten zien, boden ze wetenschappers wel een fascinerende blik op het oppervlak van Mars.

Een Nieuw Perspectief op Mars

De nieuw vrijgegeven beelden van de Mars Curiosity Rover bieden een uniek perspectief op de Rode Planeet. Ze zijn vastgelegd als een 12-uur durende time-lapse van zonsopgang tot zonsondergang en zijn genomen op 8 november 2023, meer dan 4.000 marsdagen (sol) in de missie. Hoewel het primaire doel was om mogelijke activiteit van wolken of stofduivels te observeren, lieten de foto’s het oppervlak van de planeet gedetailleerd zien.

Een video, vastgelegd door Curiosity’s front Hazcam, toont een fascinerend uitzicht op een vallei op Mount Sharp, de centrale berg in Gale Crater. Sinds 2014 beklimt Curiosity deze berg en verzamelt onderweg bodemmonsters voor wetenschappelijke analyse. Met al 39 monsters verzameld, hopen onderzoekers waardevolle inzichten te verkrijgen in het potentieel van de planeet om microbieel leven te ondersteunen.

De tweede video, geleverd door de achteruitkijkende Hazcam, onthult een prachtig perspectief op de hellingen van Mount Sharp richting Gale Crater. Het gevlekte uiterlijk van deze beelden wordt toegeschreven aan 11 jaar aan Marsstofophoping op de camera’s. Bovendien kan in het 17e frame van de achteruitkijkende time-lapse een kortstondige zwarte vlek worden waargenomen – een fascinerend resultaat van een kosmische straal die de camerasensor raakt.

Veelgestelde vragen

V: Hoelang heeft de Curiosity-rover Mars verkend?

A: Curiosity heeft de Rode Planeet 10 jaar verkend.

V: Wat is het doel van de Curiosity-rover missie?

A: De missie heeft als doel de Gale Crater te onderzoeken en te bepalen of het ooit bewoonbaar was.

V: Wat hebben de time-lapse beelden onthuld over het weer op Mars?

A: Hoewel er geen weeranomalieën werden waargenomen, boden de beelden een gedetailleerde blik op het oppervlak van Mars.

V: Wat zijn de afmetingen van de Curiosity-rover?

A: De rover is ongeveer 10 voet lang, 9 voet breed en 7 voet hoog – vergelijkbaar in grootte met een kleine SUV.

V: Hoeveel monsters heeft Curiosity tot nu toe verzameld?

A: NASA meldt dat Curiosity 39 monsters heeft verzameld voor analyse.

(Bron: NASA)