De Svalbox Digital Model Database: het ontsluiten van de geologische wonderen van Svalbard

By

De Spitsbergen-archipel, gelegen in de poolcirkel, is een afgelegen en uitdagende regio voor geowetenschappers om te bestuderen. De nieuw geïntroduceerde Svalbox Digital Model Database (DMDb) verandert echter het spel door vrij toegankelijke digitale ontsluitingsmodellen (DOM's) en geowetenschappelijke gegevens van dit geologisch diverse gebied aan te bieden.

Digitale ontsluitingsmodellen zijn driedimensionale weergaven van geologische ontsluitingen die een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier waarop geowetenschappers werken. De Svalbox DMDb integreert deze modellen met andere gegevens, waaronder 3D-dronebeelden, om een ​​uitgebreide bron te creëren voor onderzoekers, docenten en professionals uit de industrie.

Wat de Svalbox DMDb onderscheidt, is de naleving van de FAIR-principes, waardoor de gegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar worden. Elke vermelding in de database bevat zowel ruwe invoer- als verwerkte uitvoergegevens en krijgt een DOI toegewezen voor traceerbaarheid en citatiedoeleinden.

De database is het resultaat van jarenlang werk en iteraties door onderzoekers als Peter Betlem, die de noodzaak onderkenden van een digitale infrastructuur om de enorme hoeveelheid dronegegevens die tijdens veldcampagnes zijn verzameld, te archiveren. De Svalbox DMDb ondersteunt niet alleen onderzoek, maar dient ook als een waardevol leermiddel, waardoor wetenschappers ontoegankelijke locaties kunnen verkennen en zich kunnen voorbereiden op expedities.

De database heeft al geleid tot samenwerkingen en publicaties, wat het belang ervan als bron voor wetenschappelijk onderzoek aantoont. De Svalbox DMDb bewaart het veranderende Arctische landschap en zijn geologische potentieel en biedt waardevolle inzichten voor toekomstige generaties.

Een opmerkelijk kenmerk dat in het Geosphere-artikel wordt benadrukt, is het Festningen-profiel, de enige geotoop van Spitsbergen. Dit profiel biedt een reis door 400 miljoen jaar geologische geschiedenis, waardoor onderzoekers terug in de tijd kunnen lopen en verticale stratigrafie kunnen bestuderen.

Over het geheel genomen ontsluit de Svalbox DMDb de geologische wonderen van Svalbard, waardoor geowetenschappers deze unieke regio kunnen bestuderen en begrijpen. Met de groeiende verzameling digitale ontsluitingsmodellen is de database klaar om een ​​cruciale rol te blijven spelen in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Bronnen:

– Geosphere-artikel: “Digitalisering van de stollingsinbraak bij Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)”

– Geologische Vereniging van Amerika