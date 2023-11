Motor en bestelwagen botsen, hoofdweg A16 afgesloten bij Ludborough

De hoofdweg A16 in beide richtingen is ter hoogte van Ludborough afgesloten na een ernstig ongeval waarbij een motorfiets en een bestelwagen betrokken waren. De botsing vond plaats op de A16-eilandkruising van Main Road en Pear Tree Lane. Het incident werd op dinsdag 11.34 november om 21 uur gemeld, wat de autoriteiten ertoe aanzette automobilisten te adviseren het gebied te vermijden. Op dit moment is het onduidelijk of er gewonden zijn gevallen door de aanrijding. Er is contact opgenomen met de politie van Lincolnshire voor meer informatie.

Verkeersmonitoringsysteem Inrix signaleert langzaam verkeer van de A18 Pear Tree Lane in Ludborough naar Church Lane in Utterby. Forenzen worden aangemoedigd alternatieve routes te vinden om vertragingen te voorkomen.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat veroorzaakte de sluiting?

A: De afsluiting is het gevolg van een ernstig ongeval tussen een motor en een bestelwagen.

Vraag: Waar vond de aanrijding plaats?

A: De aanrijding vond plaats op de A16-eilandkruising van Main Road en Pear Tree Lane bij Ludborough.

Vraag: Is er iemand gewond geraakt?

A: Het is momenteel niet bekend of er iemand gewond is geraakt tijdens de aanrijding.

Vraag: Zijn er updates van de politie?

A: De politie van Lincolnshire heeft verklaard dat verdere updates zullen worden vrijgegeven zodra deze beschikbaar komen.

Houd er rekening mee dat dit een voortdurende situatie is en dat we updates zullen verstrekken zodra er meer informatie beschikbaar komt.

Bron: Lincolnshire Live