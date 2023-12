Venezuela bevestigt het eigendom van de regio Essequibo in Guyana en onderzoekt de winning van hulpbronnen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een richtlijn uitgevaardigd voor staatsbedrijven om onmiddellijk te beginnen met het verkennen en exploiteren van olie-, gas- en minerale hulpbronnen in de regio Essequibo in Guyana. Het grondgebied, groter dan Griekenland, is rijk aan waardevolle hulpbronnen die Venezuela als zijn eigendom claimt. De aankondiging van Maduro komt na een succesvol referendum waarin de meerderheid vóór Venezuela heeft gestemd om de soevereiniteit over de regio te laten gelden.

Maduro is van plan exploitatievergunningen te verlenen voor de exploratie en exploitatie van hulpbronnen in het hele Essequibo-gebied. Om deze inspanningen te ondersteunen heeft hij opdracht gegeven tot de oprichting van lokale dochterondernemingen van Venezolaanse overheidsbedrijven, waaronder de oliegigant PDVSA en het mijnconglomeraat Corporación Venezolana de Guayana.

De details over hoe de regering-Maduro van plan is jurisdictie uit te oefenen over het gebied, dat ooit officieel tot Venezuela is verklaard, zijn nog niet duidelijk. De kwestie zal worden besproken door de Nationale Vergadering, gecontroleerd door de regerende partij, om de noodzakelijke wetgeving aan te nemen.

Naast de exploitatie van hulpbronnen kondigde Maduro ook de oprichting aan van een nieuwe Comprehensive Defense Operational Zone (Zodi) voor de betwiste strook. Deze zone is vergelijkbaar met speciale militaire commando's die in verschillende regio's van Venezuela opereren.

De regio Essequibo, die 61,600 vierkante kilometer beslaat, beslaat tweederde van het grondgebied van Guyana. Venezuela heeft echter historische aanspraken op Essequibo en beschouwt het als onderdeel van zijn eigen grondgebied vanwege de grenzen tijdens de Spaanse koloniale periode. Geschillen over de grens dateren uit 1899, toen internationale arbiters beslisten over een grens die Guyana, destijds een Britse kolonie, accepteerde.

Deze aankondiging werd door Guyana veroordeeld, waarbij Venezuela werd beschuldigd van pogingen om het land te annexeren. Guyana heeft beroep aangetekend bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), op zoek naar een oplossing voor de concurrerende claims. Het ICJ heeft Venezuela bevolen geen enkele actie te ondernemen die de status quo verandert totdat er een uitspraak is gedaan, een proces dat jaren kan duren.

De escalerende spanning tussen Venezuela en Guyana over de regio Essequibo onderstreept het belang van het oplossen van grensgeschillen via diplomatieke middelen. De exploitatie van hulpbronnen in de regio heeft aanzienlijke gevolgen voor beide landen, en een vreedzame oplossing is van cruciaal belang om de stabiliteit in de regio te behouden.