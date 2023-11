Nieuwe Apple M3 MacBook Pro: verbeterde prestaties tegen een gereduceerde prijs

Als je de nieuwe Apple 14-inch M3 MacBook Pro in de gaten hebt gehouden, is dit je kans om te besparen. Amazon biedt momenteel een prijsdaling aan voor het instapmodel, met een 8-core CPU en 10-core GPU. Oorspronkelijk geprijsd op $ 1,599, kun je hem nu krijgen voor $ 1,449 verzonden. Dat is een korting van $ 150 op een onlangs uitgebrachte laptop.

Maar daar houden de besparingen niet op. Het verhoogde 1TB-model is ook te koop voor $ 1,649, een daling van $ 1,799. Dus of je nu op zoek bent naar meer opslagruimte of een budgetvriendelijke optie, er is altijd iets voor jou.

Wat onderscheidt de nieuwe M3 MacBook Pro van zijn voorgangers? Apple heeft de nieuwste M3-chip geïntroduceerd, hun eerste 3nm-chip tot nu toe. Met een 8-core CPU, 10-core GPU en een 16-core Neural Engine biedt deze mobiele chip de beste prestaties van Apple tot nu toe. Hij is perfect voor dagelijkse multitasking en kan met gemak professionele projecten aan, zoals het bewerken van foto's met hoge resolutie en 4K-video's.

Bovendien is de M3 MacBook Pro voorzien van een verbluffend Liquid Retina XDR-display met ProMotion-verversingsfrequenties van 120 Hz en ondersteuning voor het brede P3-kleurengamma. De nieuwe Space Black-kleurstelling voegt een vleugje verfijning toe, terwijl Thunderbolt-poorten, een 8K HDMI-uitgang en een SD-kaartsleuf connectiviteitsopties bieden voor al uw multimediabehoeften.

Dankzij het energiezuinige ontwerp kan de MacBook Pro de hele dag uitzonderlijke prestaties leveren, of je nu op batterijvoeding werkt of de stekker in het stopcontact steekt. Je kunt op de betrouwbare prestaties vertrouwen voor al je professionele en persoonlijke taken.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Wat is het belangrijkste kenmerk van de nieuwe M3 MacBook Pro?

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe M3 MacBook Pro zijn de verbeterde prestaties met de nieuwste M3-chip, die een 8-core CPU, 10-core GPU en een 16-core Neural Engine biedt.

2. Hoeveel kan ik besparen op het instapmodel M3 MacBook Pro?

Je kunt $ 150 besparen op het instapmodel M3 MacBook Pro, terwijl de prijs is gedaald van $ 1,599 naar $ 1,449.

3. Is er een uitverkoop voor het 1TB-model van de M3 MacBook Pro?

Ja, het 1TB-model van de M3 MacBook Pro is ook te koop voor $ 1,649, een daling ten opzichte van de oorspronkelijke prijs van $ 1,799.

4. Wat zijn de opvallende kenmerken van de M3 MacBook Pro?

De M3 MacBook Pro is voorzien van een verbluffend Liquid Retina XDR-display, ProMotion-verversingsfrequenties van 120 Hz, Thunderbolt-poorten, een 8K HDMI-uitgang en een SD-kaartsleuf. Het wordt ook geleverd in een strakke Space Black-kleurstelling.