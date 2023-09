Maak kennis met de nieuwe iPhone 15: verbeterde functies en Dynamic Island Tool

By

Apple heeft zijn nieuwste instap-iPhone, de iPhone 15s, onthuld, met spannende nieuwe functies en verbeteringen. Een van de opvallende veranderingen is de introductie van de tool ‘Dynamic Island’, voorheen alleen beschikbaar op de iPhone 14 Pro. Deze uitgebreide functie fungeert als een hub voor waarschuwingen, meldingen en andere bedieningselementen en vervangt het traditionele notch-ontwerp.

Op het gebied van fotografie en videografie beschikt de iPhone 15s over bijgewerkte beeldstabilisatie, 2x optimalisatie en verbeterde portretten met rijkere kleuren en verbeterde prestaties bij weinig licht. Bovendien biedt het een 4K-filmmodus, waarmee gebruikers verbluffende video's kunnen maken met effecten van professionele kwaliteit.

De iPhone 15s wordt aangedreven door de A16 bionische processor, dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro. Deze processor is uitgerust met een neurale engine, waardoor hij complexere taken kan uitvoeren, inclusief live voicemailtranscripties rechtstreeks op het apparaat zelf.

Een ander opmerkelijk kenmerk van de iPhone 15 is de toevoeging van een Ultra-Wideband-chip. Hierdoor kan het apparaat naadloos verbinding maken met andere apparaten in de buurt, waardoor mogelijkheden worden verbeterd zoals het lokaliseren van vrienden in drukke omgevingen of het aansturen van bepaalde functies van iOS 17.

De iPhone 15 is verkrijgbaar in vijf levendige kleuren: wit, zwart, roze, groen en geel. Klanten kunnen kiezen uit twee formaten: een 6.1-inch scherm voor de standaard iPhone 15 en een groter 6.7-inch scherm voor de iPhone 15 Plus.

Met deze opwindende updates en verbeteringen zet de iPhone 15 een nieuwe standaard voor smartphones op instapniveau, met geavanceerde functies die voorheen voorbehouden waren aan duurdere modellen. Of het nu gaat om de Dynamic Island-tool, verbeterde cameramogelijkheden of krachtige prestaties, Apple blijft innoveren en verlegt de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van mobiele technologie.

