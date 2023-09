SpaceX lanceert 21 Starlink-satellieten om de internetservice uit te breiden

SpaceX heeft met succes een nieuwe reeks satellieten gelanceerd voor zijn Starlink-internetdienst vanaf Vandenberg Space Force Base in Californië. De missie, bekend als Starlink Group 7-2, bracht 21 Starlink-satellieten van de tweede generatie in een baan om de aarde. Deze satellieten, V2 Mini genaamd, zijn een verkorte versie van de V2 Starlink-satellieten op volledige grootte die gepland zijn voor toekomstige lanceringen met behulp van het herbruikbare Starship-voertuig van SpaceX.

De Falcon 9-raket steeg op in een zuidelijk traject, waarbij de eerste trap ongeveer twee en een halve minuut vuurde voordat de tweede trap het overnam. De booster van de eerste trap, die zijn elfde vlucht maakte, landde met succes op het droneschip 'Of Course I still Love You', gelegen voor de kust van Baja California.

De tweede trap voltooide zijn eerste brandwond om een ​​eerste parkeerbaan te bereiken en zal ongeveer 45 minuten uitlopen voordat een tweede afvuurbeurt plaatsvindt om de beoogde baan te bereiken. De inzet van de 21 satellieten zal naar verwachting ongeveer één uur en twee minuten na de lancering plaatsvinden.

Deze lancering brengt het totale aantal door SpaceX gelanceerde Starlink-satellieten op 5,070, volgens Jonathan McDowell, een astronoom bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. SpaceX heeft meer dan 1.5 miljoen Starlink-abonnees gemeld, waarbij de internetdienst beschikbaar is in meer dan 60 landen.

Met elke Starlink-lancering wil SpaceX zijn wereldwijde breedbanddekking uitbreiden en snelle internettoegang bieden tot afgelegen gebieden. De inzet van deze satellieten brengt ons een stap dichter bij het bereiken van dat doel.

Bronnen:

– SpaceX

– Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian Centrum voor Astrofysica