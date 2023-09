LITTLE GOODY TWEE SCHOENEN PREVIEW: EEN MIX VAN BI-SHOUJO SCHOONHEID EN HORROR

Little Goody Two Shoes is een aankomend, verhalend horrorspel dat de bi-shoujo-esthetiek omarmt met een Europese dorpssetting. Het spel is ontwikkeld door AstralShift en combineert elementen van de sprookjes van de gebroeders Grimm met de dreiging van boze stadsmensen en de terreur van vleesetende vlinders. In het spel nemen spelers de rol aan van Elise, een ambitieus meisje dat rijk wil worden en aan haar bescheiden leven wil ontsnappen.

De demo die op PAX West 2023 werd getoond, stelde spelers in staat het mysterieuze Kieferberg Village te verkennen, door kerkers te navigeren en met verschillende personages in de stad te communiceren. De game bevat verbluffende beelden en meeslepende verhaallijnen, met de nadruk op het creëren van een duistere draai aan het traditionele sprookjesachtige anime-avontuur. Als Elise moeten spelers overdag dagelijkse taken uitvoeren terwijl ze 's nachts de donkerste geheimen van het bos ontdekken.

Een van de belangrijkste gameplay-elementen in Little Goody Two Shoes is het beheer van de reputatie. Spelers moeten hun reputatie in de gaten houden om te voorkomen dat ze als “van de duivel” worden beschouwd en geconfronteerd worden met de heksenstraffen die daarmee gepaard gaan. De game stelt spelers ook in staat hun eigen pad te bepalen, puzzels op te lossen en betekenisvolle relaties op te bouwen. Beeldtaal speelt een cruciale rol in het spel, omdat spelers omgevingspuzzels moeten oplossen en de omgeving in hun voordeel moeten gebruiken.

Little Goody Two Shoes bevat met de hand geïllustreerde kunst van de ontwikkelaars van AstralShift, waarbij een consistente esthetiek behouden blijft voor zowel de dromerige als de donkere elementen van het spel. De demo toonde de nostalgische anime-stijl en de meeslepende horror-sfeer van de game, waardoor het een hoogtepunt was op de congresvloer.

Hoewel er nog geen releasedatum is aangekondigd, is Little Goody Two Shoes veelbelovend als een intrigerende RPG met een boeiende mix van bi-shoujo-schoonheid en horror.

