BMW E46 M3 krijgt een beestachtige upgrade met V10 Power

Motorwissels zijn een populaire trend geworden in de BMW-gemeenschap, waarbij enthousiastelingen voortdurend proberen hun geliefde Bimmers naar een nieuw prestatieniveau te tillen. Hoewel we een behoorlijk deel van de motorvervangingen hebben gezien, tilt dit specifieke project het naar een geheel nieuw niveau.

De ster van deze video is een zwarte BMW E46 M3, een auto die al bekend staat om zijn indrukwekkende kracht en prestaties. Uitgerust met een 3.2-liter zes-in-lijn motor was de E46 M3 niet traag op het circuit. De eigenaar van deze M3 wilde echter nog een stap verder gaan en nog meer pk’s en opwinding ontketenen.

In plaats van te kiezen voor een traditionele motorwissel besloot de eigenaar all-in te gaan en een 5.0-liter V10-motor uit een E60 M5 te transplanteren. Deze V10-krachtpatser, de enige in productie genomen V10 ooit door BMW, leverde een standaardvermogen van 500 pk en een koppel van 384 lb-ft. Maar dat was voor de eigenaar niet genoeg. Met een paar aanpassingen, waaronder een verbeterde motorkaart, produceert deze beestachtige M3 nu ongeveer 520 pk.

Wat deze prestatie-upgrade echt onderscheidt, is de keuze van de transmissie. De V10-motor is gekoppeld aan een E92-transmissie met dubbele koppeling, waardoor de rijervaring naar een geheel nieuw niveau wordt getild. Terwijl de video ons meeneemt op een spannend rondje over de Nürburgring, wordt het overduidelijk dat deze M3 niet zomaar een circuitauto is.

Met zijn ongelooflijke snelheid en het geluid van de brullende V10-motor valt de BMW E46 M3 op tussen de prestatieauto's op het circuit. Het haalt gemakkelijk concurrenten in en laat een blijvende indruk achter. Dit is niet de eerste keer dat we een BMW V10-project zien, maar het draagt ​​zeker bij aan de groeiende lijst van indrukwekkende motorwissels die de grenzen verleggen van wat een BMW kan bereiken.

FAQ:

Vraag: Welke motor heeft de eigenaar van de zwarte BMW E46 M3 geruild?

A: De eigenaar heeft de originele zes-in-lijn motor vervangen door een 5.0-liter V10-motor uit een E60 M5.

Vraag: Hoeveel pk produceert de geüpgradede BMW E46 M3?

A: Met een paar aanpassingen produceert de geüpgradede M3 nu ongeveer 520 pk.

Vraag: Aan welke transmissie is de V10-motor gekoppeld?

A: De V10-motor is gekoppeld aan een E92-transmissie met dubbele koppeling, waardoor de algehele rijervaring wordt verbeterd.