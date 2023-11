Lies of P Update 1.3.0.0 introduceert spannende gameplayverbeteringen

De veelgeprezen actie-RPG, Lies of P, heeft zojuist de nieuwste update uitgebracht, versie 1.3.0.0. Deze update brengt een reeks nieuwe functies en inhoud met zich mee, evenals aanzienlijke balansveranderingen die de algehele gameplay-ervaring zeker zullen verbeteren.

Een van de meest opwindende toevoegingen in deze update is de introductie van nieuwe kostuums. Spelers kunnen deze kostuums nu vinden in de menu's 'Uitrusting' en 'Tas'. Tot de nieuwe toevoegingen behoren de 'Alchemist's Hat', 'Treasure Hunter's Mask', 'Treasure Hunter's Hunting Apparel' en 'Illusory Emerald Glasses'. Deze kostuums voegen niet alleen een frisse visuele flair aan het spel toe, maar bieden ook unieke statistische bonussen.

Bovendien is er een nieuwe categorie toegevoegd aan het kostuummenu, waardoor spelers maskers en accessoires samen kunnen uitrusten in de sectie Haar. Dit geeft spelers nog meer aanpassingsmogelijkheden en stelt hen in staat hun eigen unieke looks te creëren.

De update bevat ook verschillende balansaanpassingen om de gameplay te verbeteren. De moeilijkheidsgraad van het veld is verlaagd, wat zorgt voor een soepelere en plezierigere ervaring voor spelers. Bovendien is de aanvalssnelheid van sommige monsters aangepast om hun aanvallen intuïtiever te maken. De duur van de standpauzes voor bepaalde monsters is ook verlengd, en de spawnlocaties van monsters en vallen zijn aangepast om beter bij het verloop van het spel te passen.

Bovendien is de P-Organ-vaardigheid 'Rising Dodge' gewijzigd in een standaardvaardigheid, waardoor spelers vanaf het begin van het spel een grotere toegankelijkheid hebben. Er zijn ook aanpassingen aan de gevechtsbalans doorgevoerd, waaronder verhoogde schade voor bepaalde wapens, verbeterde triggerfrequenties voor standpauzes en aanpassingen aan aanvalssnelheden en oplaadtijden voor verschillende wapentypen.

De Lies of P-gemeenschap heeft reikhalzend uitgekeken naar deze update en de reacties tot nu toe zijn overweldigend positief. Spelers kunnen nu genieten van een meer verfijnde en evenwichtige gameplay-ervaring, terwijl ze ook experimenteren met nieuwe kostuumopties om hun personages te personaliseren.

FAQ:

Vraag: Wanneer werd Lies of P uitgebracht?

A: Lies of P werd uitgebracht op 18 september 2021.

Vraag: Op welke platforms is Lies of P beschikbaar?

A: Lies of P is beschikbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, pc via Steam en Mac via de Mac App Store.

Vraag: Wat is de gameplaystijl van Lies of P?

A: Lies of P is een zielsachtige actie-RPG die het klassieke sprookje van Pinocchio opnieuw verbeeldt in een gameplay-setting in Bloodborne-stijl.

Vraag: Wat is de recensiescore voor Lies of P?

A: IGN gaf Lies of P een score van 8/10 in hun recensie.

Vraag: Kan ik een walkthrough vinden voor Lies of P?

A: Ja, IGN biedt een Lies of P-walkthrough voor spelers die begeleiding nodig hebben tijdens hun gameplay-reis.

Vraag: Zijn er bugfixes in de 1.3.0.0-update?

A: Ja, de update bevat verschillende bugfixes, waarmee problemen worden aangepakt zoals het schieten van personages in de lucht, onbedoelde Perfect Guards, onbewaakte aanvallen en meer.

Vraag: Zijn er verbeteringen voor niet-Engelse spelers?

A: Ja, de update bevat bijgewerkte vertalingen en correcties voor typefouten in de Engelse, Chinese en Japanse talen.

