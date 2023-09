Lian Li O11D EVO XL: een aanpasbare en veelzijdige pc-behuizing

De Lian Li O11D EVO XL is het nieuwste aanbod van het Taiwanese componentenbedrijf Lian Li. Lian Li staat bekend om zijn premium pc-behuizingen en ventilatoren en heeft samengewerkt met de Duitse hardware-recensent der8auer om een ​​grote behuizing te creëren die een breed scala aan functies en aanpassingsmogelijkheden biedt.

Met afmetingen (D) 522 mm x (B) 304 mm x (H) 531.9 mm is de O11D EVO XL een groter model van de vorige O11D EVO. Het ondersteunt verschillende moederbordformaten, waaronder E-ATX, ATX, Micro-ATX en Mini-ITX. De kast heeft een stalen frame, 4.0 mm gehard glazen panelen en aluminium accenten.

Een van de opvallende kenmerken van de O11D EVO XL is de ondersteuning voor vloeistofkoeling. Er is plaats voor maximaal drie radiatoren met een maximale afmeting van 420 mm, met opties voor installatie aan de boven-, zijkant of onderkant van de behuizing. Bovendien kan een enkele 120 mm radiator op de uitlaat van de behuizing worden aangesloten. De moederbordtray is in hoogte verstelbaar, waardoor vloeistofkoelsystemen gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd en aangepast.

Kabelmanagement is ook een prioriteit bij het ontwerp van de O11D EVO XL. De behuizing is voorzien van riemen om alle snoeren verborgen te houden achter het moederbord, waardoor een schoon en georganiseerd interieur wordt gegarandeerd.

Opbergmogelijkheden in de O11D EVO XL zijn er in overvloed. Er bevinden zich drie 2.5-inch SSD-sleuven achter de moederbordlade en twee draaibare schijfkooien die maximaal vier 2.5-inch of 3.5-inch opslagschijven kunnen ondersteunen. De schijfkooien zijn voorzien van vooraf geleide stroom- en SATA-aansluitingen voor eenvoudige installatie.

De O11D EVO XL biedt flexibiliteit in zijn oriëntatie. Hoewel het standaard rechtshandig is, kan de behuizing volledig worden omgekeerd voor gebruikers die de voorkeur geven aan een linksgeoriënteerde showcase-build. De behuizing bevat ook een opnieuw ontworpen GPU-anti-sag-beugel ter ondersteuning van grote grafische kaarten, evenals gereedschapsloze GPU-klemmen die de PCIe-uitbreidingsslotafdekkingen magnetisch bevestigen.

Over het geheel genomen is de Lian Li O11D EVO XL een zeer aanpasbare pc-behuizing met de nadruk op vloeistofkoeling en kabelbeheer. Dankzij de ondersteuning voor meerdere radiatoren, de verstelbare moederbordlade en de ruime opslagopties is dit een topkeuze voor liefhebbers die een krachtig en goed georganiseerd systeem willen bouwen.

Bronnen:

Lian Li O11D EVO XL mediakit – verstrekte informatie