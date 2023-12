Lexington Charity League zoekt publieke hulp om het gemeenschapsbereik te ondersteunen

In een poging haar vitale gemeenschapsbereik te behouden, heeft de gewaardeerde Lexington Charity League het publiek om steun gevraagd. Ondanks de uitdagingen die de aanhoudende pandemie met zich meebrengt, blijft de competitie zich inzetten voor haar missie om de kinderen van de gemeenschap te helpen en is ze vastbesloten om in 2024 een sterke comeback te maken en een solide financiële basis te leggen.

Vanwege de ongekende omstandigheden rond de COVID-19-uitbraak kan de competitie, die actief is sinds 1935, sinds 2019 haar jaarlijkse vlaggenschipevenement, het Holiday House en Holiday Shoppes, niet meer organiseren. De annulering van deze essentiële inzamelingsactie, samen met met andere activiteiten gedurende het jaar, heeft de organisatie een aanzienlijke financiële tegenslag opgeleverd.

President Tina Royal benadrukte de niet aflatende toewijding van de liga aan het helpen van lokale kinderen die anders zonder essentiële middelen zouden komen te zitten. Maatschappelijk werkers en schooladviseurs vertrouwen al jaren op de liga om in de basisbehoeften van de kinderen van de gemeenschap te voorzien.

Meer dan ooit vraagt ​​de Lexington Charity League de hulp van genereuze individuen en organisaties om de continuïteit van hun outreachprogramma’s te garanderen. Door een bijdrage te leveren kunnen leden van de gemeenschap een cruciale rol spelen in het verbeteren van de levens van kwetsbare kinderen. Donaties zullen de liga in staat stellen de nodige steun te bieden, waaronder voedsel, kleding, educatieve middelen en gezondheidszorgdiensten.

De competitie blijft optimistisch over de toekomst en is van plan sterker uit deze uitdagende periode te komen. Door samen te werken kan de gemeenschap de Lexington Charity League helpen bloeien en ervoor zorgen dat de kinderen van Lexington de zorg en steun krijgen die ze verdienen. Laten we de handen ineen slaan en een verschil maken in de levens van deze jonge individuen, en zo de weg vrijmaken voor een betere toekomst voor iedereen.