League of Legends-spelers teleurgesteld over Blue Essence Emporium

Spelers van League of Legends keken reikhalzend uit naar de terugkeer van het Blue Essence Emporium, in de hoop op betekenisvolle beloningen om hun verzamelde Blue Essence aan te besteden. Door de implementatie van het Emporium voelen veel fans zich echter in de steek gelaten door de matige inhoud die wordt aangeboden.

Blue Essence, een valuta in League of Legends, heeft de neiging zich op te stapelen zodra spelers alle kampioenen hebben ontgrendeld. Runenpagina's, naamswijzigingen en een paar andere kleine opties zijn te koop bij Blue Essence, maar veel spelers hebben te maken met een teveel aan deze valuta en beperkte manieren om deze te gebruiken.

Het Blue Essence Emporium moest dit probleem aanpakken door spelers verleidelijke beloningen te bieden die konden worden gekocht met hun opgepotte Blue Essence. Hoewel Riot Games verbeteringen beloofde, zijn spelers van mening dat het Emporium niet aan de verwachtingen voldoet en nog minder opties biedt dan vóór de onderbreking.

Een deel van de teleurstelling komt voort uit de afwezigheid van mysterieuze iconen en skin-kisten, evenals chroma's in beperkte oplage. Bovendien bleek de toegang tot het Emporium zelf bij de lancering voor veel spelers een uitdaging te zijn.

Het is vermeldenswaard dat spelers op meer beloningen hoopten na de controverse rond de dure “Cosmic Erasure”-skin voor Jhin. Veel oude spelers verlangden naar bevredigende beloningen zonder extra geld uit te geven.

Ondanks deze frustraties uitten spelers meer teleurstelling dan woede jegens Riot Games. Ze wilden eenvoudigweg een manier om de valuta te gebruiken die ze hadden verdiend door jarenlange toewijding aan het spel.

Riot Games heeft nog niet aangekondigd of er wijzigingen zullen worden aangebracht in de inhoud die beschikbaar is in het Blue Essence Emporium als reactie op feedback van spelers. Omdat het nu twee keer per jaar plaatsvindt, hopen fans dat toekomstige versies van het Emporium meer verleidelijke opties zullen bieden voor hun verzamelde Blue Essence.

Bronnen:

– [Carver Fisher – Dexerto](https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium-1653480)