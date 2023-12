Kwik’s gletsjers: een mogelijke toevluchtsoord voor leven

Onderzoekers van het Planetary Science Institute (PSI) in Tucson hebben bewijs ontdekt van gletsjers op Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat. In tegenstelling tot typische gletsjers, die bestaan uit ijs, bestaan de gletsjers op Mercurius uit zout en puin. Deze gletsjers zouden zijn gevormd uit een diepe laag van vluchtige stoffen die begraven liggen onder het oppervlak van de planeet. De vluchtige stoffen zijn blootgesteld toen asteroïden of meteorieten het oppervlak raakten, waardoor het oppervlakmateriaal voornamelijk door zoutstromen begon te stromen.

Volgens Jeff Kargel, een senior onderzoeker aan de University of Arizona, hebben de gletsjers op Mercurius overeenkomsten met de glaciale vormen die op Mars zijn gevonden. Kargel suggereert dat wanneer ze op vergelijkbare resoluties worden bekeken, de gletsjers op Mercurius lijken op puinbedekkingen op Mars.

De ontdekking van deze gletsjers op Mercurius heeft interesse gewekt in de mogelijkheid van leven. Als Mercurius voldoende ondergronds water op de juiste diepte heeft behouden, zouden zoute omgevingen binnen de gletsjers mogelijk leven kunnen ondersteunen. Dit is gebaseerd op het begrip dat op aarde zoutrijke verbindingen lokale leefbare omgevingen creëren, zelfs onder extreme woestijnomstandigheden. Het is echter belangrijk op te merken dat Mercurius niet dezelfde overvloed aan vloeibaar water heeft als de aarde.

De vorming van deze gletsjers op Mercurius biedt unieke geologische formaties om te vergelijken met andere planeten en manen. De ontdekking heeft vragen opgeroepen over de volatiele en rijke samenstelling van Mercurius en de oorsprong van zijn vluchtige stoffen. Deze nieuwe kennis daagt eerdere overtuigingen uit dat de vluchtige stoffen van Mercurius uitsluitend afkomstig waren van het inwendige.

Hoewel het bestaan ​​van leven op Mercurius nog speculatief is, opent de ontdekking van deze gletsjers nieuwe mogelijkheden voor verkenning en verder onderzoek naar de geologie van andere hemellichamen. Het onderzoek van het PSI biedt een overtuigende verklaring voor de gletsjers op Mercurius, waarbij observaties en analogieën worden gebruikt met glaciale formaties op Mars en de aarde.

