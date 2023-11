Windows Dynamic Updates begrijpen: installatie en herstel van besturingssystemen verbeteren

Microsoft heeft onlangs in november de Patch Tuesday-updates voor zowel Windows 10 als Windows 11 uitgerold. Hoewel dit nieuws misschien niet als een verrassing komt, is er meer aan de hand dan alleen reguliere updates. De technologiegigant introduceerde ook een nieuwe dynamische update om de installatiebestanden van Windows 11 23H2 te verbeteren, die ook van toepassing is op versie 22H2. Deze update is bedoeld om het niveau van de kernsysteembestanden te verbeteren en een naadloze ervaring te garanderen.

Bovendien zullen gebruikers blij zijn te weten dat er ook een dynamische update voor Windows Recovery Environment (WinRE) is uitgebracht. Deze update richt zich specifiek op Windows 11 versie 21H2. Hoewel versie 21H2 vanwege het einde van de ondersteuning niet langer Patch Tuesdays ontvangt, blijft Microsoft dynamische updates voor WinRE leveren. Dit is van cruciaal belang in het geval dat een functie-update mislukt, omdat de verbeterde WinRE helpt bij het herstelproces.

Wat zijn dynamische updates precies? Volgens de uitleg van Microsoft in een blogpost van de Tech-community over Windows 10 Dynamic Updates bestaan ​​deze updates uit verschillende componenten en dienen ze meerdere doelen tijdens de installatie- en herstelprocessen.

Dynamische updates omvatten:

1. Installatie-updates: deze updates zijn gericht op oplossingen voor de binaire bestanden en installatiebestanden die worden gebruikt tijdens functie-updates.

2. Veilige OS-updates: Updates voor de “veilige OS”-component, die verantwoordelijk is voor het updaten van de Windows Herstelomgeving (WinRE).

3. Onderhoudsstackupdates: Noodzakelijke oplossingen om eventuele onderhoudsstackproblemen op te lossen, waardoor een soepel updateproces van functies wordt gegarandeerd.

4. Laatste cumulatieve update: installatie van de meest recente cumulatieve kwaliteitsupdate.

5. Stuurprogramma-updates: Up-to-date stuurprogramma's van fabrikanten die specifiek zijn bedoeld voor dynamische updates.

Naast de bovenstaande updates behoudt Dynamic Update ook de inhoud van Language Pack (LP) en Features on Demand (FOD's). Dit zorgt ervoor dat gebruikers alle benodigde componenten beschikbaar hebben nadat de update is voltooid.

U kunt de nieuwste update, KB5033288, vinden op de Microsoft Update Catalog-website. U kunt er echter zeker van zijn dat de update automatisch wordt geïnstalleerd, waardoor handmatige tussenkomst niet meer nodig is.

Samenvattend verbeteren de recente dynamische updates van Microsoft voor Windows 10 en Windows 11 niet alleen het algehele installatieproces, maar bieden ze ook een vangnet voor herstel in het geval van een mislukte functie-update. Deze updates pakken verschillende cruciale componenten aan en zorgen voor een soepele en betrouwbare besturingssysteemervaring.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat zijn dynamische updates in Windows?

A: Dynamische updates zijn een reeks updates die het installatieproces en het herstel van het besturingssysteem verbeteren in geval van mislukte functie-updates. Deze updates omvatten oplossingen voor installatiebestanden, updates voor de Windows Herstelomgeving (WinRE), reparaties aan de stack, installatie van de nieuwste cumulatieve kwaliteitsupdate en up-to-date stuurprogramma's.

Vraag: Moet ik de nieuwste dynamische update handmatig installeren?

A: Nee, de dynamische update moet automatisch worden geïnstalleerd. Als u het echter handmatig wilt installeren, kunt u de nieuwste update, zoals KB5033288, vinden op de Microsoft Update Catalog-website.

Vraag: Wat gebeurt er met taalpakketten en functies tijdens het updateproces?

A: De inhoud van taalpakketten (LP's) en Features on Demand (FOD's) blijft tijdens de update behouden. Dit zorgt ervoor dat gebruikers deze essentiële componenten beschikbaar hebben nadat de update is voltooid.

Vraag: Kan ik dynamische updates ontvangen voor een niet-ondersteunde Windows-versie?

A: Hoewel niet-ondersteunde versies mogelijk niet langer Patch Tuesdays of reguliere updates ontvangen, kan Microsoft nog steeds dynamische updates bieden voor kritieke componenten zoals de Windows Recovery Environment (WinRE) om herstelmogelijkheden te garanderen.