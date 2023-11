De burgemeester van Pasadena nodigt de gemeenschap uit voor de jaarlijkse boomverlichtingsceremonie

De stad Pasadena is verheugd de jaarlijkse feestboomverlichtingsceremonie van de burgemeester aan te kondigen, die plaatsvindt op vrijdag 1 december in het stadhuis. Dit langverwachte evenement, georganiseerd door burgemeester Victor M. Gordo, belooft een onvergetelijke avond vol kerstsfeer en festiviteiten waar het hele gezin van kan genieten.

Van 5 tot 7 uur kunnen bezoekers deelnemen aan een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder liveoptredens van lokale zangers en dansers en knutselwerkjes voor kinderen verzorgd door het Armory Centre for the Arts. Het evenement biedt ook heerlijke lichte versnaperingen en zelfs een speciaal bezoek van de Kerstman zelf. Vergeet niet uw camera mee te nemen om die hartverwarmende vakantiemomenten vast te leggen bij de verschillende fotostops verspreid over de locatie.

Het hoogtepunt van de avond is de ceremoniële verlichting van de officiële boom van de stad door burgemeester Gordo om 6 uur. Zorg ervoor dat u vroeg aanwezig bent en een topplek bij het stadhuis bemachtigt. Zorg ervoor dat u een geweldig zicht op dit magische moment heeft. Parkeren is mogelijk, maar zorg ervoor dat u van tevoren aanwezig bent om een ​​plekje veilig te stellen.

In de geest van geven zal de brandweer van Pasadena donaties inzamelen voor de jaarlijkse Spark of Love Toy Drive. Als u over de middelen beschikt, overweeg dan om nieuw, onverpakt speelgoed, sportartikelen of cadeaubonnen mee te nemen om de feestdagen voor lokale achtergestelde kinderen en tieners lichter te maken.

Voor degenen die het evenement niet persoonlijk kunnen bijwonen: geen zorgen! Een video van de ceremonie zal op een later tijdstip beschikbaar worden gesteld, zodat iedereen de vreugdevolle gebeurtenis kan meemaken.

Om je eigen boomverlichting en kerstmanfoto's te delen, moet je de stad Pasadena taggen op Instagram, Facebook en Twitter. Ze zullen zoveel mogelijk van deze feestelijke opnames delen. Bekijk ook het fotoalbum van vorig jaar om een ​​indruk te krijgen van de magische momenten die het evenement met zich meebrengt.

Maak contact met de stad Pasadena door hun website op CityOfPasadena.net te bezoeken of hen te volgen op Twitter, Instagram en Facebook. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om tijdens kantooruren het Citizen Service Center te bellen op (626) 744-7311.

Sluit je aan bij burgemeester Gordo en de hele gemeenschap tijdens de jaarlijkse kerstboomverlichtingsceremonie van de burgemeester voor een betoverende avond, waarbij blijvende herinneringen voor iedereen ontstaan. Het is een evenement dat je niet wilt missen!