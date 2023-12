Het aantal vacatures in de VS daalt naar het laagste niveau sinds maart 2021, wat wijst op een afkoelende arbeidsmarkt

Uit de laatste gegevens van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat het aantal vacatures in het land in oktober met 617,000 is gedaald tot 8.7 miljoen, het laagste niveau sinds maart 2021. Deze daling dient als een indicator voor de afnemende vraag van werkgevers naar werknemers. Jason Furman, voormalig voorzitter van de White House Council of Economic Advisers en huidig ​​professor aan de Harvard University, ziet dit als een nieuwe indicatie van een zachte landing voor de economie.

De Federal Reserve heeft doelbewust maatregelen genomen om de arbeidsmarkt en de economie als geheel af te koelen door de leenkosten sinds begin 2022 te verhogen, in een poging de aanhoudend hoge inflatie aan te pakken. Het doel van de centrale bank is om een ​​evenwicht te bereiken waarbij de inflatie omlaag wordt gebracht zonder een economische neergang of een harde landing te veroorzaken. Een zachte landing wordt voor centrale bankiers vaak vergeleken met “Goudlokje-pap”. Het vertegenwoordigt een economie die noch te warm (met hoge inflatie) noch te koud is (tijdens een recessie).

Economen houden de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten op tekenen van een zachte landing, en de recente daling van het aantal vacatures draagt ​​bij aan de positieve signalen. Ondanks de aanzienlijke daling zijn de vacatures nog steeds 25% hoger dan het niveau van vóór de pandemie in februari 2020. Bovendien zijn andere arbeidsmarktindicatoren, zoals ontslag en aanwervingen, stabiel gebleven, wat erop wijst dat werkgevers graag hun werknemers willen behouden.

Hoewel de arbeidsmarkt nog steeds als gunstig wordt beschouwd, hebben werknemers hun invloed zien afnemen in vergelijking met voorgaande jaren, omdat grote loonsverhogingen en ondertekeningsbonussen minder gebruikelijk zijn geworden. Er zijn nog steeds banen beschikbaar, maar deze zijn wellicht moeilijker te verkrijgen, behalve in sectoren als de gezondheidszorg, die te kampen hebben met ernstige tekorten aan arbeidskrachten.

Over het geheel genomen kan de afkoelende arbeidsmarkt worden gezien als een positief teken, dat wijst op vooruitgang in de richting van een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Economen blijven de situatie echter nauwlettend volgen om eventuele verschuivingen of uitdagingen die zich kunnen voordoen, te beoordelen.