Nieuwe samenwerking om de prestaties van PV-installaties te optimaliseren

JinkoSolar Australia heeft onlangs een baanbrekend partnerschap aangekondigd met de onderzoeksgroep Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) van de prestigieuze Universiteit van New South Wales. De samenwerking heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de veldprestaties van de geavanceerde zonneceltechnologieën van JinkoSolar, inclusief hun langverwachte bifaciale PERC- en TOPCon-modules van de volgende generatie.

In plaats van uitsluitend te vertrouwen op traditionele methoden, zal JinkoSolar nu de expertise van de ACDC-onderzoeksgroep benutten bij het benutten van de kracht van kunstmatige intelligentie en machine learning-algoritmen om de prestaties van hun PV-installaties in realtime te monitoren en te optimaliseren. Door cruciale elektrische en weergegevens te leveren die door hun volgende generatie modules worden gegenereerd, zal JinkoSolar de onderzoeksgroep in staat stellen innovatieve strategieën te ontwikkelen voor het verhogen van de efficiëntie en het maximaliseren van de algehele productie van de fabriek.

Met de steun van de Australian Renewable Energy Agency streeft de samenwerking er ook naar om een ​​geavanceerd commercieel monitoringsysteem te ontwikkelen dat specifiek is afgestemd op PV-installaties. Dit geavanceerde platform zal gebruik maken van historische data en machine learning-mogelijkheden om de exploitatie- en onderhoudsstrategieën (O&M) te verbeteren. Door de vervuilingsgraad nauwkeurig te voorspellen, de degradatie van modules en systemen te onderzoeken en proactieve onderhoudsmaatregelen mogelijk te maken, zal het platform effectief fouten voorkomen en ervoor zorgen dat de fabrieken op hun topprestatieniveau blijven werken.

De integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning-algoritmen in fotovoltaïsche toepassingen is een belangrijke stap voorwaarts in de sector van hernieuwbare energie. Deze samenwerking tussen JinkoSolar Australia en de ACDC-onderzoeksgroep demonstreert niet alleen hun toewijding aan technologische innovatie, maar belooft ook de efficiëntie en levensduur van zonne-energiecentrales aanzienlijk te verbeteren.

Over het geheel genomen vertegenwoordigt deze strategische samenwerking een opmerkelijke kans om baanbrekend onderzoek en geavanceerde technologieën te benutten, wat uiteindelijk de weg vrijmaakt voor een duurzamere en productievere toekomst op het gebied van zonne-energie.

Veelgestelde vragen

Wat is PERC-technologie?

PERC staat voor Passivated Emitter en Rear Cell. Het is een zonneceltechnologie die de efficiëntie van zonnepanelen verbetert door recombinatieverliezen aan de achterkant te verminderen.

Wat zijn bifaciale modules?

Bifaciale modules zijn zonnepanelen die aan beide zijden van de module elektriciteit kunnen opwekken. Ze benutten zonlicht van voren en vangen ook gereflecteerd licht op van de grond of omringende oppervlakken, waardoor de totale energieopbrengst toeneemt.

Hoe verbetert kunstmatige intelligentie de prestaties van PV-installaties?

Kunstmatige intelligentie, met name machine learning-algoritmen, kan grote hoeveelheden gegevens analyseren die zijn verzameld uit PV-installaties en patronen en trends identificeren. Dit maakt proactief onderhoud, nauwkeurige foutvoorspelling en optimalisatie van de fabrieksprestaties mogelijk, waardoor uiteindelijk de efficiëntie en output toenemen.