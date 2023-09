Het belang van het circadiane ritme bij sportprestaties, hormonale regulatie en de werking van het immuunsysteem

By

Een recent overzicht gepubliceerd in Heliyon benadrukt de betekenis van het circadiane ritme (CR) in sportprestaties en de onderliggende mechanismen ervan. De studie onderzoekt ook de rol van CR in de werking van het immuunsysteem, endocriene homeostase en sekseverschillen.

Circadiaanse ritmes zijn de dagelijkse verschuivingen in biologische en gedragsmatige activiteit die optreden als gevolg van het natuurlijke vermogen van een organisme om te synchroniseren met de 24-uurs licht-donkercyclus van de omgeving. Deze ritmes worden gereguleerd door de biologische klok van het lichaam, die verschillende aspecten regelt, zoals slaapcycli en lichaamstemperatuur.

De suprachiasmatische kern (SCN) fungeert als de centrale circadiane pacemaker bij mensen. Het coördineert activiteiten zoals neuronale activering, hormoonproductie en temperatuurschommelingen afhankelijk van de zonnetijd. Deze ritmische oscillaties beïnvloeden ons dagelijks leven en hebben een impact op onze gewoonten en gedrag.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat optimale biologische ritmes geassocieerd zijn met verbeterde reactietijd, mentale prestaties, centrale temperatuur en spierprestaties bij atleten.

De hormonale reactie op CR speelt ook een cruciale rol bij sportprestaties. Hormonen zoals cortisol en testosteron vertonen gedurende de dag variaties, met hogere niveaus in de ochtend en voor het slapen gaan. Deze hormonale veranderingen kunnen de atletische prestaties beïnvloeden, wat kan leiden tot verbeterde of onbevredigende resultaten.

De huidige studie biedt een uitgebreid overzicht van de rol van CR bij atletische activiteiten. Het bespreekt de bestaande literatuur om de onderliggende mechanismen op te helderen en onderzoekt de wederzijdse relatie tussen CR, endocriene homeostase en sekseverschillen. De studie benadrukt ook de unieke rol van de circadiane klok in fysieke prestaties en de werking van het immuunsysteem.

De bevindingen suggereren dat de kerntemperatuur van het lichaam van een individu 's ochtends het laagst is en gedurende de dag geleidelijk stijgt. Een verhoogde lichaamstemperatuur bevordert het gebruik van koolhydraten als energiebron boven vet.

Optimale prestaties op de belangrijkste indicatoren van sportprestaties worden doorgaans in de middag waargenomen. Avondactiviteiten vinden toevallig plaats rond de piek van de kerntemperatuur van het lichaam.

Andere factoren, zoals voedingsstatus, flexibiliteit, slaapinertie, trainingstijden, tijd tussen testsessies, fysiologische reacties en motivatie, beïnvloeden ook de rol van CR bij trainingsprestaties.

De endocriene ritmes en CR zijn nauw met elkaar verweven, waarbij de interne klok van invloed is op de manier waarop het lichaam reageert op omgevingsfactoren. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de circadiane klok de immuunrespons strak reguleert, en dat voortdurende veranderingen in het verkeer van immuuncellen in het bloed worden beïnvloed door CR.

Slaap is cruciaal voor atleten, omdat onvoldoende slaap in verband wordt gebracht met een hoger risico op blessures. Groeihormoon, dat vrijkomt tijdens de slaap, speelt een cruciale rol bij de regeneratie en het herstel van weefsel.

Hoewel in het huidige overzicht niet de specifieke signaalroutes of moleculaire mechanismen achter de effecten van CR zijn onderzocht, wordt de noodzaak van verder onderzoek op deze gebieden benadrukt. Bovendien moeten studies verschillende trainingsmodellen onderzoeken en de impact van voedingsinterventies op CR onderzoeken met behulp van geschikte meetmethoden.

Concluderend kunnen het chronotype van een individu en het sporten op specifieke tijdstippen van de dag een aanzienlijke invloed hebben op de fysieke prestatiemogelijkheden. Het begrijpen van de rol van het circadiane ritme in sportprestaties, hormonale regulatie en het functioneren van het immuunsysteem kan waardevolle inzichten opleveren voor zowel atleten als coaches.

Bron: Verhalend overzicht: De rol van het circadiane ritme op sportprestaties, hormonale regulatie, immuunsysteemfunctie en blessurepreventie bij atleten. Helijon 9(9).