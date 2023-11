Is Walmart rijker dan Amazon?

In de wereld van retailgiganten vallen twee namen op: Walmart en Amazon. Deze bedrijven hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we winkelen en bieden gemak en concurrerende prijzen. Maar als het erom gaat te bepalen welke van deze retailgiganten rijker is, is het antwoord niet zo eenvoudig als het lijkt.

Walmart, opgericht in 1962 door Sam Walton, heeft een jarenlange reputatie als 's werelds grootste retailer. Met meer dan 11,000 winkels in 27 landen heeft Walmart een aanzienlijke fysieke aanwezigheid. Het biedt een breed scala aan producten, van boodschappen tot elektronica, en heeft een trouwe klantenkring.

Aan de andere kant begon Amazon, opgericht door Jeff Bezos in 1994, als een online boekwinkel en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde e-commercegigant. Amazon heeft de traditionele detailhandel ontwricht door een uitgebreide selectie producten en snelle, betrouwbare verzending aan te bieden. Het heeft ook zijn activiteiten gediversifieerd en zich gewaagd aan cloud computing, streamingdiensten en meer.

In termen van omzet heeft Walmart consequent beter gepresteerd dan Amazon. In het fiscale jaar 2020 rapporteerde Walmart een omzet van $524 miljard, terwijl Amazon een omzet rapporteerde van $386 miljard. Het is echter belangrijk op te merken dat inkomsten alleen niet bepalend zijn voor de algehele welvaart van een bedrijf.

Als het gaat om marktkapitalisatie, de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf, neemt Amazon het voortouw. In oktober 2021 bedroeg de marktkapitalisatie van Amazon ongeveer $ 1.6 biljoen, waarmee het een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld is. Ter vergelijking: de marktkapitalisatie van Walmart bedroeg ongeveer $400 miljard.

FAQ:

Vraag: Wat zijn inkomsten?

A: Opbrengsten verwijzen naar de totale hoeveelheid geld die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten, zoals de verkoop van producten of diensten.

Vraag: Wat is marktkapitalisatie?

A: Marktkapitalisatie, ook wel marktkapitalisatie genoemd, is de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. Het wordt berekend door de huidige aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Concluderend: hoewel Walmart Amazon overtreft in termen van omzet, maakt de marktkapitalisatie van Amazon het tot het rijkere bedrijf. Beide bedrijven hebben hun sterke punten en blijven de detailhandel op hun eigen manier domineren.