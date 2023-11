Is Walmart groter dan Amazon?

In de wereld van retailgiganten vallen twee namen op: Walmart en Amazon. Beide bedrijven hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we winkelen, maar als het om de omvang gaat, welke neemt dan de kroon? Laten we ons verdiepen in de cijfers en kijken wie er als beste uit de bus komt.

De strijd om de Titanen

Walmart, opgericht in 1962 door Sam Walton, is lange tijd een dominante kracht geweest in de detailhandel. Met zijn uitgebreide netwerk van fysieke winkels werd het bedrijf al snel een begrip. De afgelopen jaren is Amazon echter uitgegroeid tot een geduchte concurrent, die de traditionele detailhandel heeft ontwricht met zijn online marktplaats en innovatieve diensten.

Grootte Doet Er Toe

Bij het vergelijken van de omvang van deze retailgiganten is het belangrijk om verschillende factoren in overweging te nemen. Qua omzet heeft Walmart nog steeds de leiding. In 2020 rapporteerde het bedrijf een omzet van maar liefst $559 miljard, waarmee het de grootste retailer ter wereld is. Amazon daarentegen rapporteerde in dezelfde periode een omzet van $386 miljard.

De omzet alleen vertelt echter niet het hele verhaal. De marktkapitalisatie van Amazon, die de totale waarde van zijn uitstaande aandelen vertegenwoordigt, overtrof die van Walmart in 2015. Vanaf 2021 bedraagt ​​de marktkapitalisatie van Amazon ongeveer $1.7 biljoen, terwijl die van Walmart ongeveer $400 miljard bedraagt. Dit geeft aan dat investeerders Amazon beschouwen als een bedrijf met een groter groeipotentieel en toekomstige waarde.

FAQ

Vraag: Wat zijn inkomsten?

Omzet verwijst naar de totale hoeveelheid geld die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten, zoals de verkoop van producten of diensten.

Vraag: Wat is marktkapitalisatie?

Marktkapitalisatie, vaak marktkapitalisatie genoemd, is de totale waarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf. Het wordt berekend door de huidige aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Vraag: Is Walmart online aanwezig?

Ja, Walmart heeft aanzienlijke investeringen gedaan in zijn e-commerceactiviteiten om te kunnen concurreren met Amazon. Het bedrijf biedt online winkelen aan en heeft zijn bezorg- en ophaaldiensten uitgebreid.

Vraag: Heeft Amazon fysieke winkels?

Hoewel Amazon begon als een online marktplaats, heeft het zich ook in de fysieke detailhandel gewaagd. Het bedrijf exploiteert Amazon Go-winkels en Amazon Books en heeft in 2017 Whole Foods Market overgenomen.

In Conclusie

Hoewel Walmart nog steeds oppermachtig is in termen van omzet, duiden de marktkapitalisatie en online dominantie van Amazon op zijn potentieel voor toekomstige groei. Beide bedrijven blijven innoveren en zich aanpassen aan het veranderende retaillandschap, waardoor de strijd om de suprematie van de retail hevig blijft.