Is het nieuwe gordelroosvaccin beter dan het oude gordelroosvaccin?

De afgelopen jaren is een nieuw gordelroosvaccin op de markt geïntroduceerd, wat aanleiding gaf tot een debat onder medische professionals en patiënten. De vraag die bij iedereen leeft is of dit nieuwe vaccin werkelijk superieur is aan zijn voorganger. Laten we dieper ingaan op de details en de belangrijkste verschillen tussen de twee onderzoeken.

Het oude gordelroosvaccin, bekend als Zostavax, is in gebruik sinds 2006. Het verminderde effectief het risico op gordelroos met ongeveer 51% en postherpetische neuralgie (een pijnlijke complicatie van gordelroos) met 67%. Het had echter enkele beperkingen. Zostavax was een levend vaccin, wat betekent dat het een verzwakte vorm van het virus bevatte. Dit maakte het ongeschikt voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen die een kankerbehandeling ondergaan of ontvangers van orgaantransplantaties.

Maak kennis met het nieuwe gordelroosvaccin, Shingrix, dat in 2017 werd goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Shingrix heeft een indrukwekkend werkzaamheidspercentage van meer dan 90% bij het voorkomen van gordelroos en postherpetische neuralgie. In tegenstelling tot zijn voorganger is Shingrix een niet-levend vaccin, waardoor het veilig is voor personen met een aangetast immuunsysteem.

FAQ:

Vraag: Hoe werkt het nieuwe gordelroosvaccin?

A: Shingrix is ​​een recombinant vaccin, wat betekent dat het alleen een specifiek eiwit van het varicella-zostervirus bevat. Dit eiwit stimuleert het immuunsysteem om een ​​krachtige reactie tegen het virus te produceren, waardoor gordelroos wordt voorkomen.

Vraag: Wie moet het nieuwe gordelroosvaccin krijgen?

A: De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveelt Shingrix aan voor volwassenen van 50 jaar en ouder, zelfs als zij eerder Zostavax hebben gekregen.

Vraag: Zijn er bijwerkingen?

A: Zoals elk vaccin kan Shingrix milde bijwerkingen veroorzaken, zoals pijn op de injectieplaats, spierpijn en vermoeidheid. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen een paar dagen en zijn een teken dat het immuunsysteem op het vaccin reageert.

Concluderend kan worden gesteld dat het nieuwe vaccin tegen gordelroos, Shingrix, een aanzienlijke verbetering lijkt te zijn ten opzichte van het oude vaccin, Zostavax. Met zijn hogere werkzaamheid en niet-levende samenstelling biedt Shingrix een veiligere en effectievere optie om gordelroos en de complicaties ervan te voorkomen. Als u binnen de aanbevolen leeftijdsgroep valt, is overleg met uw zorgverlener over vaccinatie met Shingrix een verstandige beslissing om uzelf tegen deze pijnlijke en mogelijk invaliderende aandoening te beschermen.