Zijn de nieuwe gordelroos beter geschoten dan de oude?

De afgelopen jaren is een nieuw gordelroosvaccin geïntroduceerd, wat aanleiding gaf tot een debat onder medische professionals en patiënten. Gordelroos, ook bekend als herpes zoster, is een pijnlijke virale infectie veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt. Miljoenen mensen wereldwijd worden erdoor getroffen, vooral mensen ouder dan 50 jaar. De introductie van een nieuw vaccin heeft vragen doen rijzen over de doeltreffendheid ervan in vergelijking met het oude vaccin.

Het oude gordelroosvaccin, bekend als Zostavax, werd voor het eerst goedgekeurd in 2006. Het was een levend verzwakt vaccin, wat betekent dat het een verzwakte vorm van het virus bevatte. Hoewel het effectief was in het verminderen van het risico op gordelroos met ongeveer 51%, nam de effectiviteit ervan in de loop van de tijd af, wat leidde tot de ontwikkeling van een nieuw vaccin.

Het nieuwe gordelroosvaccin, Shingrix genaamd, werd in 2017 door de FDA goedgekeurd. In tegenstelling tot Zostavax is Shingrix een niet-levend vaccin, wat betekent dat het geen levend virus bevat. In plaats daarvan bevat het een eiwit dat de reactie van het immuunsysteem op het varicella-zoster-virus helpt versterken. Studies hebben aangetoond dat Shingrix meer dan 90% effectief is in het voorkomen van gordelroos en de complicaties ervan.

FAQ:

Vraag: Wie moet het gordelroosvaccin krijgen?

A: De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveelt aan dat volwassenen van 50 jaar en ouder het gordelroosvaccin moeten krijgen, ongeacht of ze al eerder gordelroos hebben gehad.

Vraag: Hoeveel doses van het nieuwe gordelroosvaccin zijn nodig?

A: Het nieuwe gordelroosvaccin, Shingrix, wordt in twee doses gegeven. De tweede dosis wordt 2 tot 6 maanden na de eerste dosis toegediend.

Vraag: Zijn er bijwerkingen van het nieuwe gordelroosvaccin?

A: Zoals elk vaccin kan het nieuwe gordelroosvaccin bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats, evenals spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en verdwijnen binnen enkele dagen vanzelf.

Concluderend is gebleken dat het nieuwe gordelroosvaccin, Shingrix, effectiever is gebleken in het voorkomen van gordelroos vergeleken met het oude vaccin, Zostavax. De niet-levende formulering en de hoge werkzaamheid maken het tot een voorkeurskeuze voor volwassenen van 50 jaar en ouder. Het wordt echter altijd aanbevolen om een ​​zorgverlener te raadplegen om te bepalen wat de beste handelwijze is op basis van de individuele gezondheidstoestand en medische geschiedenis.