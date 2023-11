Is de Google Nest Hub de moeite waard om te kopen?

Nu we de feestdagen ingaan, vragen veel mensen zich af of de Google Nest Hub in zijn huidige staat nog steeds een goede koop is. Het afgelopen jaar zijn er meer functies verwijderd dan toegevoegd voor de Nest Hub en Hub Max. Ondanks deze veranderingen zijn er echter nog steeds genoeg redenen waarom de Nest Hub het overwegen waard is.

Een van de belangrijkste redenen om de Nest Hub te kopen is de functionaliteit als apparaat voor het streamen van muziek en Google Home-controller. Als je in de eerste plaats op zoek bent naar een apparaat dat muziek kan afspelen en je smarthome-apparaten kan bedienen, is de Nest Hub een geweldige optie, vooral als deze met korting wordt aangeboden.

De 2e generatie Nest Hub uit 2021, die normaal gesproken $ 99.99 kost, is momenteel verkrijgbaar voor $ 49.99. Het biedt alle essentiële functies en kan gemakkelijk voldoen aan uw behoeften op het gebied van muziekstreaming en smart home control. De Nest Hub Max uit 2019 daarentegen kost $ 129 van $ 229 en biedt betere luidsprekers, een camera, een groter scherm en extra functionaliteit zoals een klok die altijd aan staat en af ​​en toe een video afspelen.

Eén punt van zorg is echter dat Google geen zinvolle updates heeft geleverd of de toekomst van Assistant voor de Nest Hub heeft onthuld. De Smart Display-gebruikersinterface is grotendeels ongewijzigd gebleven en er is een gebrek aan innovatie of nieuwe functies vergeleken met andere vergelijkbare apparaten op de markt.

Bovendien zijn er klachten geweest dat de Assistent in de loop van de tijd ‘dommer’ wordt in plaats van verbetert. De huidige focus van Google lijkt te liggen op de Pixel Tablet van $ 499, maar de Nest Hub heeft nog steeds een plaats op de markt vanwege zijn lagere prijs en betaalbaarheid.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Google binnenkort een nieuwe door Fuchsia aangedreven Nest Hub zal uitbrengen, is het belangrijk dat ze de Assistent upgraden om hem spraakzamer te maken en gebruikersopdrachten beter te begrijpen. Dit zou helpen de Nest Hub concurrerend te houden en een aantal zorgen over de functionaliteit ervan weg te nemen.

Concluderend kan de Nest Hub, ondanks het gebrek aan belangrijke updates en functies, nog steeds een waardevolle aankoop zijn voor mensen die in de eerste plaats op zoek zijn naar een apparaat voor het streamen van muziek en een slimme thuiscontroller. Google moet echter investeren in het verbeteren van de mogelijkheden van de Assistent om de levensvatbaarheid van de Nest Hub en zijn reputatie op de markt op de lange termijn te garanderen.

FAQ

1. Kan de Nest Hub smarthome-apparaten bedienen?

Ja, met de Nest Hub kun je smarthome-apparaten van verschillende fabrikanten bedienen.

2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Nest Hub?

De Nest Hub biedt functies zoals muziekstreaming, smart home-bediening, diavoorstellingen, timer-/alarmfuncties en weerupdates.

3. Komt er binnenkort een nieuwere versie van de Nest Hub?

Het is onwaarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een nieuwe, door Fuchsia aangedreven Nest Hub zal worden uitgebracht. Google is meer gericht op andere apparaten zoals de Pixel Tablet.

4. Wordt de Assistent in de loop van de tijd beter?

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de Assistent in de loop van de tijd ‘dommer’ wordt in plaats van verbetert. Google moet eraan werken om de Assistent spraakzamer te maken en gebruikersopdrachten beter te begrijpen.

5. Worden bestaande luidsprekers en displays uitgefaseerd?

Het is onwaarschijnlijk dat Google in de nabije toekomst de ondersteuning voor bestaande luidsprekers en beeldschermen zal beëindigen, omdat deze op grote schaal worden gebruikt en het beëindigen van de ondersteuning de reputatie van het bedrijf zou kunnen schaden.