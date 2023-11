Is Moderna niet langer geautoriseerd?

Recente geruchten die op sociale media circuleren, hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de autorisatiestatus van het Moderna COVID-19-vaccin. Als reactie op deze claims streven we ernaar nauwkeurige informatie te verstrekken en eventuele verwarring rond de kwestie op te helderen.

Autorisatiestatus

In tegenstelling tot de geruchten is het Moderna-vaccin nog steeds goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen door verschillende regelgevende instanties, waaronder de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), het European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze organisaties hebben de veiligheids- en werkzaamheidsgegevens van het vaccin grondig beoordeeld voordat zij autorisatie verleenden.

Het is belangrijk op te merken dat autorisatie geen permanente goedkeuring impliceert. Autorisatie voor gebruik in noodgevallen maakt het mogelijk vaccins te distribueren en toe te dienen tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, zoals de aanhoudende COVID-19-pandemie. De autorisatiestatus wordt regelmatig beoordeeld en bijgewerkt op basis van nieuwe gegevens en opkomend bewijsmateriaal.

Effectiviteit en veiligheid

Het Moderna-vaccin heeft een hoge effectiviteit aangetoond bij het voorkomen van COVID-19-infectie. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het ongeveer 94% effectief is bij het voorkomen van symptomatische COVID-19, met een nog hogere werkzaamheid tegen ernstige gevallen van de ziekte. Het vaccin is ook veilig gebleken; bij de meerderheid van de ontvangers zijn slechts milde en tijdelijke bijwerkingen gemeld.

FAQ

Vraag: Wat betekent “autorisatie”?

A: Autorisatie verwijst naar de goedkeuring die door regelgevende instanties wordt verleend om de distributie en toediening van een vaccin tijdens een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid mogelijk te maken. Het is gebaseerd op een grondige evaluatie van veiligheids- en werkzaamheidsgegevens.

Vraag: Kan de autorisatiestatus veranderen?

A: Ja, de autorisatiestatus wordt regelmatig beoordeeld en bijgewerkt op basis van nieuwe gegevens en nieuw bewijsmateriaal. Indien nodig kan het worden gewijzigd of ingetrokken.

Vraag: Is het Moderna-vaccin nog steeds toegestaan?

A: Ja, het Moderna-vaccin is nog steeds goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen door regelgevende instanties zoals de FDA, EMA en de WHO.

Vraag: Is het Moderna-vaccin effectief en veilig?

A: Ja, het Moderna-vaccin heeft een hoge effectiviteit aangetoond bij het voorkomen van COVID-19-infectie en is bewezen veilig, waarbij slechts milde en tijdelijke bijwerkingen zijn gemeld.

Het is van cruciaal belang om te vertrouwen op nauwkeurige informatie uit betrouwbare bronnen als het gaat om volksgezondheidskwesties. Verkeerde informatie kan tot onnodige paniek en verwarring leiden. U kunt er zeker van zijn dat het Moderna-vaccin geautoriseerd blijft en een cruciale rol blijft spelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie.