Vivo iQOO 12 Pro versus Vivo X100 Pro: een botsing van vlaggenschepen

De strijd om de suprematie onder de vivo-reeks gaat verder met de release van de iQOO 12 Pro en Vivo X100 Pro. Beide telefoons zijn vlaggenschipmodellen van hun respectievelijke merken, met de allernieuwste technologie en indrukwekkende functies. In dit artikel zullen we dieper ingaan op een gedetailleerde vergelijking van deze twee apparaten op verschillende aspecten, waaronder ontwerp, weergave, prestaties, cameramogelijkheden, batterijduur en totale waarde. Aan het einde van deze vergelijking heeft u een duidelijk beeld van welk apparaat het beste aansluit bij uw behoeften.

Ontwerp: De iQOO 12 Pro heeft een strak en modern ontwerp dat elegantie en duurzaamheid uitstraalt. Aan de andere kant maakt de Vivo X100 Pro indruk met zijn slanke profiel en solide bouwkwaliteit.

Scherm: De iQOO 12 Pro biedt een verbluffend 6.78-inch AMOLED-scherm met een Quad HD+ resolutie van 1440 x 3200 pixels, voor scherpe en levendige beelden. De Vivo X100 Pro komt in de buurt met zijn 6.78-inch AMOLED-scherm en een Full HD+ resolutie van 1260 x 2800 pixels, wat rijke kleuren en een meeslepende kijkervaring biedt.

Prestaties: Uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipset, is de iQOO 12 Pro een krachtige krachtpatser, geoptimaliseerd voor multitasking en veeleisende toepassingen. De Vivo X100 Pro is voorzien van de MediaTek Dimensity 9300-chipset, die robuuste prestaties levert voor een soepele werking bij verschillende taken.

Camera: De iQOO 12 Pro beschikt over een drievoudige camera-opstelling, inclusief een 50 MP hoofdsensor, een 64 MP secundaire sensor en nog een 50 MP sensor. Deze opstelling biedt veelzijdigheid in fotografie en presteert uitzonderlijk goed onder verschillende lichtomstandigheden. De Vivo X100 Pro is voorzien van een drievoudige 50 MP-camera-opstelling met een opvallende hoofdsensor die bekend staat om zijn mogelijkheden bij weinig licht, geschikt voor zowel professionele als informele fotografen.

Batterij: Met een batterij van 5100 mAh en snel opladen bij 120 W zorgt de iQOO 12 Pro voor snelle oplaadtijden en een lange levensduur van de batterij. De Vivo X100 Pro wordt geleverd met een grotere batterij, 5260 mAh of 5400 mAh, en ondersteunt snel opladen bij 100 W, wat een voorsprong biedt op het gebied van de levensduur van de batterij.

Prijs: Hoewel de exacte prijzen kunnen variëren afhankelijk van de regio en de verkoper, bevinden beide telefoons zich in het premiumsegment van de markt. De iQOO 12 Pro biedt een meer betaalbare optie, vanaf ongeveer € 650 of $ 750 wereldwijd, terwijl de Vivo X100 Pro voor dezelfde prijs begint, maar dan in China.

Kortom, de iQOO 12 Pro en Vivo X100 Pro zijn beide uitzonderlijke smartphones, elk met zijn unieke sterke punten. De iQOO 12 Pro blinkt uit in weergavekwaliteit en snel opladen, terwijl de Vivo X100 Pro opvalt met zijn grotere batterij en indrukwekkende cameraprestaties. Uiteindelijk zal de keuze tussen beide afhangen van de prioriteiten en voorkeuren van de gebruiker.