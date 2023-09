Apple introduceert iPhone 15 Pro met A17 Pro-chip: snellere prestaties en raytracing-mogelijkheden

Apple heeft de nieuwste toevoeging aan zijn iPhone-assortiment onthuld, de iPhone 15 Pro, met de krachtige A17 Pro-chip. Deze nieuwe Apple Silicon-chip is vervaardigd met behulp van een geavanceerd 3 nanometer-proces en beschikt over maar liefst 19 miljard transistors. De A17 Pro-chip levert niet alleen een prestatieverbetering van 10% voor de krachtige kernen, maar laat ook een opmerkelijke verbetering van 20% zien in de GPU-prestaties. Met deze verbeteringen zal de iPhone 15 Pro zijn positie als snelste smartphone op de markt behouden.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van de A17 Pro-chip is het vermogen om hardwareversnelde raytracing te ondersteunen, een functie die voorheen alleen beschikbaar was in geavanceerde gameconsoles en pc’s. Met deze technologie kan de iPhone 15 Pro een zeer realistische verlichtingsweergave in realtime leveren, waardoor het de eerste smartphone is die dit niveau van grafische mogelijkheden bereikt.

Bovendien heeft Apple de A17 Pro-chip uitgerust met een USB-3-controller, waardoor gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps via de USB-C-poort van de iPhone 15 Pro mogelijk zijn. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke verbetering vergeleken met de oudere USB-2-snelheden die worden ondersteund door de Lightning-poort, waardoor gebruikers een snellere en efficiëntere verbinding krijgen voor het overbrengen van bestanden en multimedia-inhoud.

De iPhone 15 Pro, aangedreven door de A17 Pro-chip, kan vanaf aanstaande vrijdag worden gereserveerd. De verkoop in de winkel begint op 22 september. Terwijl Apple de grenzen van de smartphonetechnologie blijft verleggen, belooft de iPhone 15 Pro dat ook te doen. leveren een ongeëvenaarde gebruikerservaring met zijn uitzonderlijke prestaties en geavanceerde functies.

