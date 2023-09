Apple gaat op de lanceringsdag iPhone-modellen aanbieden die in India zijn gemaakt

Apple heeft een belangrijke stap gezet in het uitbreiden van zijn supply chain-infrastructuur buiten China door op de lanceringsdag nieuwe, in India gemaakte iPhone-modellen te verkopen. Hoewel Apple al een tijdje iPhones in India produceert, blijven de productieschema's doorgaans achter bij die van de primaire assemblagefaciliteiten in China. Het tijdsverschil tussen de beschikbaarheid van in India gemaakte iPhone-modellen en de lancering in september is in de loop der jaren echter geleidelijk kleiner geworden. Vorig jaar waren Made-in-India iPhone 14-modellen slechts zes tot acht weken na hun debuut verkrijgbaar in de toeleveringsketen.

Dit jaar zet de trend zich voort, want de iPhone 15 zal de eerste keer zijn dat een in India geproduceerd Apple-apparaat van de nieuwste generatie op de eerste verkoopdag verkrijgbaar is. De productie van iPhone 15-eenheden in India begon begin augustus. Er moet echter worden opgemerkt dat, hoewel de Indiase fabrieken de iPhone 15 en iPhone 15 Plus produceren, de assemblage van de meest hoogwaardige iPhone 15 Pro- en iPhone 15 Pro Max-modellen nog steeds afhankelijk is van China.

Niettemin is de beschikbaarheid van Made-in-India iPhone 15-eenheden bij de lancering een belangrijke stap in de richting van Apple's langetermijnplannen om de afhankelijkheid van China voor de productie te verminderen. Momenteel zijn Apple-leveranciers in India goed voor ongeveer 7% van het totale aantal iPhones dat wereldwijd wordt geproduceerd.

Bronnen:

1. Bloomberg