Apple Event 2023 heeft de aandacht getrokken van mensen over de hele wereld, vooral Apple-fans en mensen die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van een nieuwe iPhone. Tijdens dit evenement lanceert Apple de langverwachte iPhone 15-serie en de nieuwste versie van zijn Apple Watch, de Series 9.

Volgens rapporten zal de iPhone 15 onmiddellijk na de wereldwijde lancering in India verkrijgbaar zijn. Dit wijkt aanzienlijk af van eerdere lanceringsstrategieën, waarbij de iPhone-verkoop in India veel later begon dan de wereldwijde release. Bloomberg onthulde op basis van betrouwbare bronnen dat de assemblage van de iPhone 15 in India plaatsvindt, waardoor dit model snel in het land verkrijgbaar is.

Het blijft echter onduidelijk of alle varianten, waaronder de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus en iPhone Pro Max, direct verkrijgbaar zullen zijn in India. Historisch gezien debuteerden de Pro-varianten iets later in India, en de assemblage ervan vindt niet in het land plaats.

Het Apple Event 2023 begint om 10 uur Indian Standard Time. Kijkers kunnen het live-evenement bekijken op de officiële website van Apple en YouTube. Het evenement wordt rechtstreeks live gestreamd vanuit Apple Park, het hoofdkantoor van het bedrijf. Ook zullen wij live updates op onze website plaatsen, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste features en aankondigingen met betrekking tot de iPhone 30 en andere producten.

Bronnen: Bloomberg