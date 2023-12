Intel's nieuwe computerchips: een gamechanger op de AI-markt

By

Intel heeft een opwindende aankondiging gedaan in de wereld van computerchips. De technologiegigant onthulde zijn nieuwste aanbiedingen, waaronder de baanbrekende Gaudi3-chip, speciaal ontworpen voor generatieve AI-software. Deze chip wordt volgend jaar gelanceerd en zal rechtstreeks concurreren met Nvidia- en AMD-chips die momenteel grootschalige AI-modellen aandrijven.

Het is geen geheim dat Nvidia de AI-markt heeft gedomineerd, waarbij de GPU's de beste keuze zijn voor het uitvoeren van prominente AI-modellen zoals OpenAI's ChatGPT. Intel wil deze dominantie echter uitdagen met zijn innovatieve Gaudi3-chip. Met de toenemende belangstelling voor generatieve AI sprak Pat Gelsinger, CEO van Intel, zijn vertrouwen uit dat Gaudi3 in 2023 de ster van de show zal zijn.

Intel's Gaudi3-chip zal wedijveren met Nvidia's H100, die veel wordt gebruikt door bedrijven die afhankelijk zijn van enorme chipboerderijen om hun AI-toepassingen aan te drijven. Bovendien zal AMD zijn MI300X-chip in 2024 introduceren, waardoor de concurrentie op de AI-chipmarkt verder zal toenemen.

Naast de Gaudi3-chip heeft Intel zijn Core Ultra-chips aangekondigd, speciaal ontworpen voor Windows-laptops en pc's. Deze chips beschikken ook over een gespecialiseerde AI-component, bekend als de NPU, die een snellere uitvoering van AI-programma's mogelijk maakt. Het bedrijf erkent dat Core Ultra misschien niet dezelfde kracht heeft als de chips van Nvidia voor het offline draaien van complexe AI-applicaties, maar wel perfect geschikt is voor kleinere taken. Intel benadrukte dat populaire software zoals Zoom hun chips al gebruikt voor functies zoals achtergrondvervaging.

Bovendien onthulde Intel zijn Xeon-serverchips van de vijfde generatie, die op grote schaal worden gebruikt bij grootschalige implementaties door organisaties zoals cloudbedrijven. Deze processors worden, in combinatie met Nvidia GPU's, vaak gebruikt voor het trainen en inzetten van generatieve AI-modellen. Intels nieuwste Xeon-processor biedt uitzonderlijke mogelijkheden voor inferentie, waardoor het een energiezuinige oplossing is voor het inzetten van AI-modellen.

Met deze belangrijke aankondiging demonstreert Intel niet alleen zijn inzet voor het bevorderen van AI-mogelijkheden, maar bevestigt het ook zijn plaats op het gebied van chipproductie. De 7-nanometerchips van het bedrijf tonen de vastberadenheid van Intel om tegen 2026 de marktleider Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) in te halen.

De nieuwe computerchips van Intel hebben het potentieel om de AI-markt te ontwrichten en gebruikers verbeterde prestaties en efficiëntie te bieden. Terwijl de AI-industrie snel blijft groeien, neemt de concurrentie tussen chipfabrikanten toe, wat uiteindelijk ten goede komt aan consumenten met meer innovatieve en krachtige aanbiedingen.