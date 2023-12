Een recent incident waarbij onbedoeld een vuurwapen werd afgevuurd, heeft het Sheriff's Office van Indian River County ertoe aangezet de soorten wapens die aan haar leden worden verstrekt, te wijzigen. Agent Zachary Seldes was zich aan het voorbereiden op een trainingsles toen zijn Sig P320 in zijn holster ontlaadde, hem in zijn kuit raakte en een kogel in de buurt van zijn enkel vastzette. Dit incident, samen met een soortgelijk incident in Connecticut, bracht sheriff Eric Flowers ertoe de zorgen over de veiligheid van het wapen te onderzoeken.

Tijdens een persconferentie uitte sheriff Flowers zijn zorgen over de potentiële gevaren van de Sig P320. Hij citeerde beelden van het incident in Connecticut, waarbij het pistool in de holster werd afgevuurd zonder dat er handen in de buurt waren, en benadrukte de ernstige bezorgdheid die dit bij hem en andere wetshandhavingsinstanties opriep. Flowers ontdekte dat Pasco County, Florida, vanwege soortgelijke zorgen al was gestopt met het gebruik van het wapen.

Als reactie op deze incidenten nam het Sheriff's Office van Indian River County de beslissing om over te schakelen naar de FN 509 als hun nieuwe standaard vuurwapen. De politie van Los Angeles gebruikt dit model ook. Alle hulpsheriffs binnen de dienst zijn nu overgestapt op het dragen van de FN 509, waarbij sheriff Flowers zijn tevredenheid en vertrouwen uitspreekt in het nieuwe wapen.

De overgang naar de FN 509 kostte $ 136,000, waarmee de aankoop van 370 wapens en holsters werd gedekt. Sheriff Flowers hoopt dat andere wetshandhavingsleiders, door hun ervaringen te delen, het gebruik van de Sig P320 zullen heroverwegen om de mogelijke risico's die deze met zich meebrengt te minimaliseren.

Deputy Zachary Seldes, die het onbedoelde ontslag heeft ondergaan, zal naar verwachting volledig herstellen en zijn patrouilletaken begin 2024 hervatten. Daarnaast spant hij een rechtszaak aan tegen SIG Sauer, de fabrikant van de Sig P320, en sluit hij zich aan bij andere soortgelijke juridische instanties. zaken die tegen het bedrijf zijn aangespannen.

WPTV heeft contact opgenomen met SIG Sauer voor commentaar, maar heeft op het moment van schrijven nog geen reactie ontvangen.

Lees meer in het webverhaal: Sheriff's Office in Indian River County revisie wapens na onbedoelde ontslag van hulpsheriff